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Скалецька назвала пріоритети роботи МОЗ і завдання номер один

Міністерство охорони здоров’я насамперед планує розробити порядок реагування на інфекційні спалахи.

Скалецька назвала пріоритети роботи МОЗ і завдання номер один

Очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька 4 вересня провела прес-конференцію, на якій перерахувала пріоритетні напрями роботи відомства.

За словами Скалецької, передусім влада повинна розробити порядок реагування на інфекційні спалахи.

– Ситуація не має єдиної централізованої процедури. Сьогодні регіони чекають цього від нас. І ми насамперед повинні це зробити, – заявила вона.

Говорячи про програму Доступні ліки, голова МОЗ повідомила, що є переведені кошти на препарати за 2018-2019 роки.

Також Скалецька повідомила про переговори з міністром інфраструктури щодо доріг, які є важливими для екстреної меддопомоги.

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Крім того, у МОЗ заявили, що роблять усе, щоб підготувати і не відтерміновувати закон про трансплантологію.

Також Кабмін планує зайнятися медичними протоколами, високотехнологічною меддопомогою, питанням зростання тривалості життя та народжуваності та інклюзивністю.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила голову правління Української медико-правової асоціації, члена Всесвітньої асоціації медичного права та директора громадської організації Форум здоров’я Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров’я.

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