Як шкіра і нігті, волосся також оновлюється. Існує дев’ять основних причин, які можуть спровокувати втрату волосся. Читайте у матеріалі Фактів ICTV, чому випадає волосся у чоловіків та жінок, і як його зміцнити.

Природнє старіння волосся

Кожен волосок випадає щойно завершується його “тривалість життя”. Потім на його місці формується та виростає новий. Нормою вважається втрата близько 100 волосків в день.

Спадковість

Однією з причин випадіння волосся може бути спадковість. Якщо у одного з членів родини спостерігалося раннє облисіння, то, ймовірно, це також чекає і на вас. Найчастіше спадкове облисіння простежується за чоловічою лінією.

Гормональний збій

Жінки в основному втрачають волосся через гормональний збій: дорослішання, початок статевого життя, вагітність, прийом контрацептивів, менопауза.

Хвороба

Причиною надмірного випадіння волосся може стати низький імунітет, прийом ліків, патології в організмі, проблеми зі шкірою. Густу шевелюру рідко мають ті, у кого цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, алергія, дерматит.

Неправильне харчування

Щітку для волосся доведеться регулярно очищати через неправильну дієту, брак вітамінів та мінералів. Нестача необхідної кількості заліза, магнію, цинку та кальцію може спровокувати інтенсивне випадіння волосся. Особливо важливо, щоб у щоденному раціоні були продукти, в складі яких є залізо: сочевиця, гречка, тунець, морепродукти, запечена картопля.

Сезонність

Протягом року волосся отримує певну кількість амінокислот, але влітку з появою засмаги 80% амінокислот йде на утворення меланіну в шкірі. В результаті волосся послаблюється і випадає. Більшість волосків вмирає влітку, але випадає – восени.

Поганий догляд

Нерідко жінки зловживають різноманітними хімічними засобами для догляду та фарбуванням. Використовують фен, плойку, термобігуді. Також не варто розчісувати мокре волосся, викручувати його руками чи полотенцем. Найкраще після миття закрутити його в полотенце, щоб увібралася частина вологи.

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Навколишнє середовище

На стан організму, зокрема волосся, негативно впливає високий радіаційний фон, забруднене повітря і вода, неякісні продукти, перепади температури.

Стрес

В момент стресу м’яз, який тримає корінь волосся, скорочується і здавлює фолікул. Фолікул не може втримати волосок, і той випадає. Крім того, під час емоційного навантаження організм не отримує всіх необхідних поживних речовин. Збій у рості волосся відбувається поступово, воно може почати випадати через два-три місяці.

Якщо ж ви нейтралізували причини випадіння волосся, а позитивних змін не бачите, зверніться до лікаря-трихолога. Він проведе обстеження та дасть індивідуальні поради.

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