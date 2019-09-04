З приходом осені розпочинається і сезон застуд. А отже, збільшується ризик застудитися чи захворіти на ГРВІ. Факти ICTV розібралися, як влаштований імунітет та як його підвищити.

Як влаштований імунітет

В рекламі нам розповідають про різні засоби, яким під силу підвищити низький імунітет, але насправді не все так просто. В імунної системи немає регулятора, який треба лише покрутити у правильний бік.

Імунітет – стала та складна система, яка тисячоліттями вчилася виживати, відбиваючись від мільйонів мікроорганізмів та підлаштовуючись під мутації власних клітин. Крім того, імунна система працює не самостійно, а в тісному взаємозв’язку з нервовою, ендокринною та іншими системами організму.

Читайте: 5 найкращих природних антибіотиків

На жаль, поки не існує жодних доказів того, що якійсь таблетці чи засобу під силу зміцнити імунітет. Проте за роки досліджень вченим вдалося виявити деякі закономірності, дотримуючись яких можна рідше хворіти. Пропонуємо шість перевірених способів підняти імунітет.

Як підвищити імунітет

1. Не куріть

У роті курця створюються ідеальні умови для запалення, яке відволікає на себе імунну систему. В результаті їм легше захворіти та складніше переносити застуду. Адже нікотин блокує дію вітаміну С, який укріплює імунітет.

Куріння працює проти імунітету, тому у курців вищі шанси захворіти на туберкульоз чи рак.

2. Не зловживайте алкоголем

Алкоголь послаблює захисну функцію імунітету, завдяки якій організм правильно функціонує та бореться з інфекціями і хворобами. Щоб мінімізувати негативні наслідки алкоголю, лікарі радять вживати його в помірній кількості.

3. Харчуйтесь правильно

Щоб вберегтися від хвороб, не забувайте їсти здорову їжу, багату на вітаміни. Обов’язково додайте до раціону фрукти та овочі, часник, імбир та лимони. Намагайтесь вживати менше цукру, газованих напоїв, солодощів, хлібобулочних виробів, майонезу, гамбургерів, картоплі фрі, піци. Вони вбивають імунітет та не дають йому покращитися.

4. Спіть

Найпростіший спосіб підвищити імунітет – спати вдосталь. Втома підвищує чутливість організму до вірусів. Тому чим довший сон, тим стійкіший імунітет.

Привчіть себе рано лягати у ліжко і спати не менше семи-восьми годин на добу.

Цікаво, що люди, які сплять достатньо, навіть на щеплення від грипу реагують краще.

5. Займайтесь спортом та стежте за вагою

Займатися спортом важливо з декількох причин:

заряджає енергією;

спортсмени менше хворіють;

регулює режим сну;

допомагає боротися з зайвою вагою.

Чому важливо стежити за вагою? Тому що жирова тканина виробляє гормони, які провокують запальні процеси в організмі. В результаті збільшується навантаження на імунітет.

6. Не нервуйте

Гормони стресу пошкоджують роботу імунної системи. Ось чому важливо навчитися розслаблятися та ставитися до всього спокійно. Частіше нагадуйте собі, що ви сильні та можете з усім впоратися.

Не перевантажуйте імунітет – ось головна рекомендація щодо того, як його підвищити.

Ми також писали про 10 способів зняти стрес після складного робочого дня.