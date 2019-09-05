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Факти / Lifestyle

Чим небезпечна відмова від постільного режиму при ГРВІ

Перенесення гострої респіраторної вірусної інфекції “на ногах” може привести до запалення серцевого м’яза.

простуда

Лікар-кардіолог Костянтин Руденко розповів, що відмова від постільного режиму при ГРВІ може призвести до запалення серцевого м’яза.

За його словами, якщо людина переносить хворобу “на ногах” і має проблеми з серцем, тоді дуже великі шанси розвитку міокардиту.

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Руденко зазначив, що небезпечним ускладненням міокардиту є дилатаційна кардіоміопатія.

– Це стан, коли серце майже не скорочується, значно збільшується в розмірах, розширюються клапанні кільця, виникає клапанна недостатність – і людина отримує серцеву недостатність. Наслідками цього є подальший розвиток серцевої недостатності, єдиним шляхом лікування якої є трансплантація, – сказав він.

Також Руденко додав, що у людини, що має бактеріологічне ускладнення, може розвинутися інфекційний ендокардит, коли інфекція осідає в серце. В такому випадку, виникають на серці абсцеси і необхідно хірургічне втручання.

Нагадаємо, Костянтин Руденко розповів, як діє на серце відмова від шкідливих звичок.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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