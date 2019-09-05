Які напої потрібно пити для того, щоб схуднути розібралися Факти ICTV.

Вода. Сприяє зниженню кількості жирових клітин в організмі чоловіків і жінок. Більш того, використання достатнього обсягу води скорочує рівень цукру в крові людини.

Зелений чай. Покращує процес метаболізму в організмі, за рахунок чого знижується вага. Крім того, в зеленому чаї є фермент амілаза, які перешкоджає засвоєнню вуглеводів.

Молочні продукти (будьте обережні, можлива непереносимість лактози). Молочні продукти багаті кальцієм, за рахунок чого їх жіросжігающіее дію збільшується в кілька разів. Вважається корисним пару раз на місяць робити розвантажувальний день на кефірі.

Лікувальні трави. В аптеці можна знайти багато готових фітосборов, які можуть допомогти не тільки схуднути, але і впорається з якимись хворобами і заповнити нестачу вітамінів в організмі.

Лляна олія. Омега – 3, яка в ньому міститься, допомагає поліпшити обмін речовин. Масло можна додавати в йогурти, салати та іншу їжу, тільки ту, що не має високих температур.

Імбирний чай. У поєднанні з лимоном і грейпфрутом допомагає ефективніше худнути.

Кава з корицею і імбиром. Пара чашок натуральної кави без цукру і молока, але з корицею і імбиром, допоможе швидше схуднути. Якщо кава вас не можна, його можна замінити цукром.

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