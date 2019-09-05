PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Що треба пити, аби схуднути

Які напої потрібно пити для того, щоб схуднути розібралися Факти ICTV.

Скільки води треба пити

Вода. Сприяє зниженню кількості жирових клітин в організмі чоловіків і жінок. Більш того, використання достатнього обсягу води скорочує рівень цукру в крові людини.

Зелений чай. Покращує процес метаболізму в організмі, за рахунок чого знижується вага. Крім того, в зеленому чаї є фермент амілаза, які перешкоджає засвоєнню вуглеводів.

Молочні продукти (будьте обережні, можлива непереносимість лактози). Молочні продукти багаті кальцієм, за рахунок чого їх жіросжігающіее дію збільшується в кілька разів. Вважається корисним пару раз на місяць робити розвантажувальний день на кефірі.

Лікувальні трави. В аптеці можна знайти багато готових фітосборов, які можуть допомогти не тільки схуднути, але і впорається з якимись хворобами і заповнити нестачу вітамінів в організмі.

Лляна олія. Омега – 3, яка в ньому міститься, допомагає поліпшити обмін речовин. Масло можна додавати в йогурти, салати та іншу їжу, тільки ту, що не має високих температур.

Імбирний чай. У поєднанні з лимоном і грейпфрутом допомагає ефективніше худнути.

Кава з корицею і імбиром. Пара чашок натуральної кави без цукру і молока, але з корицею і імбиром, допоможе швидше схуднути. Якщо кава вас не можна, його можна замінити цукром.

Читайте: Як харчуватися, щоб не поправлятися – 10 порад

Фото: Pixabay

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лунин в сборной
Ух ти, пантера! Зінченко та Коноплянка пробили пенальті Луніну
День металурга
Дискримінаційний підхід: металурги України звернулися до Зеленського через новий податок
5 грн
Монети номіналом 5 гривень з’являться восени – НБУ
Доріан накрив Багами: понад 20 загиблих, 70 тис. осіб просять допомоги
Доріан накрив Багами: понад 20 загиблих, 70 тис. осіб просять допомоги
Як купити газ на зиму за літньою ціною
Як купити газ на зиму за літньою ціною
Генри Сехудо
Ломаченко, можеш схилити коліно! Чемпіон UFC влаштував зухвалу провокацію
Як Семчев схуд на 100 кг
Як Семчев схуд на 100 кг
Бумбокс
ДШ – Бумбокс презентував пісню російською мовою
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка