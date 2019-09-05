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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як діє на серце відмова від шкідливих звичок

Лікар-кардіолог Костянтин Руденко порівняв позитивний вплив відмови від шкідливих звичок на стан серця з оперативним втручанням.

Серцевий напад

Якщо людина прибирає фактори ризику зі свого життя – надмірна вага, вживання алкоголю та курінн – це вплине на серце як хірургічна операція, запевнив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної роботи Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтин Руденко.

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– Тобто людина може змінити свій спосіб життя, і це так само позитивно вплине на її стан здоров’я, як би вплинула операція, – наголосив він.

Кардіолог також рекомендує вживати не більше однієї чашки кави на день – якщо немає проблем із тиском, вроджених чи набутих вад серця.

До речі, вчені з університету Калгарі виявили раніше невідомі клітини, які здатні відновлювати серце після інфаркту.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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