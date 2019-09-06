Хропіння – часте явище, яке характерне приблизно для 57% чоловіків і 43% жінок. Які ж причини виникнення хропіння та як воно впливає на організм? В цьому розібралися Факти ICTV.

Які бувають причини хропіння

Людина починає видавати хриплий звук уві сні тоді, коли повітря не може надходити через ніс так, як слід. Нормальному потоку повітря може перешкоджати низка факторів:

хронічна закладеність носа : деякі люди хроплять лише в сезон алергії або коли мають нежить;

деформація носа та патології : повітря може погано циркулювати через викривлену носову перегородку, великі мигдалини або поліпи;

поганий м’язовий тонус горла та язика : коли м’язи занадто розслаблені, язик починає опускатися у дихальні шляхи. Зазвичай це відбувається внаслідок глибокого сну або алкогольного сп’яніння. Ці м’язи також втрачають тонус з віком;

надмірна вага : надлишок м’яких тканин здавлює горло, перешкоджаючи потоку повітря;

побічний ефект від ліків : снодійні та седативні препарати, антидепресанти можуть провокувати розслаблення м’язів язика та горла, що і є причиною виникнення хропіння.

Чи варто переживати

Іноді хропіння – це не просто періодичне явище, а прояв серйозної хвороби під назвою синдром обструктивного апное сну (СОАС). Для цієї хвороби характерна періодична затримка дихання більше ніж на 15 секунд. Впродовж ночі на початковій стадії таких затримок може бути до 15, а на тяжкій – понад 30.

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Хворі на СОАС не можуть виспатися, бо мозок постійно отримує сигнали про нестачу кисню. Хворий прокидається декілька разів на ніч і не може зануритися у стан глибокого сну. В результаті постійно відчуває втому, сонливість, сухість у роті та головний біль.

Апное сну підвищує ризик розвитку:

серцево-судинних захворювань (інфаркт, інсульт, гіпертонія);

цукрового діабету;

ожиріння;

імпотенції та зниження лібідо.

Це небезпечне захворювання, але його можна вилікувати. Наприклад, за допомогою апарату СІПАП, який допомагає повноцінно дихати уві сні.

Обов’язково зверніться до лікаря, якщо знаєте, що хропите, та постійно відчуваєте втому. Краще переконатися, що ваші причини хропіння безпечні для здоров’я.

Раніше Факти ICTV писали, що недосипання може підвищити шанс виникнення серцево-судинних захворювань.