Сигарети курити шкідливо, а як щодо кальяну? Факти ICTV розібралися, який вплив кальяну на організм.

Сигарети = кальян?

Під час куріння сигарети тютюн згорає під дією високих температур, а в кальяні – повільно тліє. Однак не важливо, як потрапляє дим в організм – він однаково шкідливий.

Тютюн для кальяну майже нічим не відрізняється від сигаретного. В його складі так само є шкідливі смоли і нікотин (хоча й у меншій кількості), крім того, ще й харчові ароматизатори, в яких також мало корисного.

Сигарети і кальян виділяють продукти горіння, які руйнують бронхіоли (перегородки в легенях), вбивають легеневу тканину, сприяють розвитку хронічного бронхіту. Щоправда, у випадку з сигаретами отруєння організму відбувається швидко, а з кальяном – повільніше.

Небезпечний дим

Ще одна відмінність у тому, що під час куріння кальяну дим потрапляє в легені глибше, пошкоджуючи середні та нижні легеневі долі. Крім того, за один сеанс куріння кальяну в організм потрапляє 74,1 літрів диму, тоді як від цілої сигарети – 0,6 літри.

А шкода від години куріння кальяну така сама, як і від 100 викурених цигарок, пише екс-міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Тож найнебезпечніше у кальяні – не нікотин, а вплив диму, який вдихається через трубку. Остерігатися варто навіть безнікотинового тютюну, адже в його димі також містяться шкідливі смоли та вуглеводні.

Черговий привід задуматися

Про небезпечний вплив кальяну на організм свідчать і такі моменти:

відсутність гігієни . Куріння кальяну – це зазвичай колективний процес. Мало хто використовує індивідуальні мундштуки, просто передаючи трубку по колу. Та й вони на 100% не гарантують захист: під час втягування диму частина слини може потрапити всередину трубки, а на наступному вдиху опинитися у роті. У такий спосіб можна заразитися герпесом, гепатитом B, туберкульозом;

. Куріння кальяну – це зазвичай колективний процес. Мало хто використовує індивідуальні мундштуки, просто передаючи трубку по колу. Та й вони на 100% не гарантують захист: під час втягування диму частина слини може потрапити всередину трубки, а на наступному вдиху опинитися у роті. У такий спосіб можна заразитися герпесом, гепатитом B, туберкульозом; викликає залежність . Залежність від кальяну також існує, хоч про неї і мало хто чув. Адже в кальянних сумішах також є нікотин. Дослідження ВООЗ підтверджують, що куріння кальяну здатне підштовхнути людину почати курити сигарети, навіть якщо до цього у неї не було такої звички;

. Залежність від кальяну також існує, хоч про неї і мало хто чув. Адже в кальянних сумішах також є нікотин. Дослідження ВООЗ підтверджують, що куріння кальяну здатне підштовхнути людину почати курити сигарети, навіть якщо до цього у неї не було такої звички; провокує хвороби . Токсичні речовини у димі можуть спричинити рак легень та інші онкологічні захворювання, серцево-судинні та респіраторні хвороби;

. Токсичні речовини у димі можуть спричинити рак легень та інші онкологічні захворювання, серцево-судинні та респіраторні хвороби; шкодить пасивним курцям. Люди, які перебувають в одному приміщенні з людьми, що курять кальян, також шкодять своєму здоров’ю – вони вдихають тютюновий дим і продукти згорання;

Люди, які перебувають в одному приміщенні з людьми, що курять кальян, також шкодять своєму здоров’ю – вони вдихають тютюновий дим і продукти згорання; небезпечна помилка. Чи шкідливий кальян на молоці так само, як і на воді? Абсолютно точно, але ще шкідливіше – на алкоголі.

До слова, за даними журналу Forbes, в Україні зростає кількість підлітків, які курять електронні сигарети.