В Україні є понад 100 тис. ВІЛ-позитивних осіб, які здатні вести нормальний спосіб життя.

Понад 100 тис. осіб в Україні мають невизначений рівень навантаження ВІЛ, що дає їм змогу не передавати вірус іншим і народжувати здорових дітей.

Зазначені ВІЛ-позитивні українці приймають антиретровірусну терапію.

З 2015 року кількість ВІЛ-позитивних осіб, які вирішили приймати АРТ, збільшилася з 60 тис. до 107 тис. осіб і 95% з них мають невизначений рівень вірусного навантаження.

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– Світові дослідження довели, що невизначений рівень вірусного навантаження зупиняє руйнацію імунної системи людини та зараження ВІЛ… Якщо невизначуваний рівень зберігатиметься протягом шести місяців, від такої людини практично неможливо буде заразитися ВІЛ статевим шляхом, – йдеться у повідомленні.

Зазначеного стану можна досягти лише якщо кожного дня приймати препарати антиретровірусної терапії.

До слова, Міністерство охорони здоров’я пропонує прирівняти до традиційного куріння електронні сигарети.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ