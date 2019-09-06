Які особливості харчування при цукровому діабеті – розібралися Факти ICTV.

Цукровий діабет – хронічне захворювання, від якого страждає близько 7% населення планети. Згідно з даними ВООЗ, за рік від цукрового діабету помирає близько 4 млн людей.

Щороку діабетикам проводять приблизно 1 млн операцій з ампутації ніг, а більше ніж 600 тис. хворих повністю втрачають зір та страждають від ниркової недостатності.

Статистика лякає, але вона могла б бути значно меншою, якби хворі на діабет приділяли більше уваги своєму раціону. Адже хвороба насамперед провокує розлад обміну речовин. Колишня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун переконана, що у 80% випадків діабету другого типу можна запобігти за допомогою збалансованого харчування та здорового способу життя.

Які продукти корисні при діабеті

Діабетична дієта передбачає малокалорійний режим здорового харчування, багатий на поживні речовини. Основний акцент – на фрукти, овочі та цільнозернові продукти. Насправді так варто було б харчуватися усім людям.

Для зручності поділимо усі продукти на три групи – білки, жири, вуглеводи, та розглянемо кожну з ним окремо.

Небезпечні вуглеводи

Вуглеводи перетворюються в глюкозу, яка і підвищує рівень цукру. Джерело вуглеводів – хліб, крупи, рис, макаронні вироби, картопля, молоко, фрукти, солодощі. Але це не означає, що потрібно повністю від них відмовитися.

Однак вуглеводи мають надходити в організм з овочів, фруктів та цільних зерен. Вони збагачені вітамінами та мінералами, а ще мають у складі клітковину, тому не будуть занадто швидко піднімати рівень цукру.

Крім того, овочі, фрукти та ягоди позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, виводять шкідливий для судин холестерин.

Поживний білок

Яйця, риба, м’ясо, сочевиця, гриби, знежирені сири, соя – це те, що можна їсти при цукровому діабеті. Ці білки захищають організм від інфекцій, знешкоджують токсичні речовини та є незамінним складником усіх клітин. Білки не підвищують рівень цукру у крові, якщо споживати їх у помірній кількості, тому є чудовим харчуванням при цукровому діабеті.

Дієтологи рекомендують вибирати пісні продукти тваринного походження, які краще засвоюються організмом – курку, індичку чи рибу.

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Неоднозначні жири

Жири також не впливають на рівень цукру в крові, але експерти рекомендують ними не зловживати, щоб уникнути серцево-судинних захворювань та розвитку атеросклерозу. При цукровому діабеті варто віддавати перевагу жирам рослинного походження: горіхам, оливковій олії, авокадо, вівсяній та гречаній крупам.

Але повна відмова від жирів тваринного походження може спровокувати розлад обміну речовин. Тому час від часу можна дозволити собі сметану, ковбасу, сир, бекон, випічку та фаст-фуд.

І не налягайте на сіль. Вона хоч і не збільшує показник на глюкометрі, проте провокує хвороби серця, які досить закономірні для діабетиків.

До речі, раніше ми писали про вісім фактів, як цукор впливає на людину.