Вночі різко “звело” ногу, і ви не знаєте, чому це сталося? З такою проблемою стикається практично кожен. Факти ICTV пропонують розібратися, від чого виникають судоми і як можна уникнути їх появи.

Причиною судом стають скорочення і напруження м’язів, які не можна контролювати. За правильної роботи м’язові волокна по черзі напружуються і розслабляються. Під час спазму тонус не слабшає і фаза розслаблення не настає.

Насамперед варто розрізняти локальні і генералізовані судоми. Перші охоплюють один м’яз або невелику групу, а другі – кілька великих груп м’язів.

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Локальні судоми загалом проходять без будь-яких наслідків для організму, а ось генералізовані у дорослих найчастіше бувають ознакою серйозних захворювань, наприклад, епілепсії, еклампсії. Тому лікарі рекомендують не ігнорувати подібний симптом і не займатися самолікуванням, а негайно звертатися за кваліфікованою допомогою.

У маленьких дітей генералізовані судоми часто спостерігаються під час підвищеної температури.

Досі фахівці не можуть дати назвати точні причини виникнення цього досить неприємного і вкрай болісного явища. Однак існує кілька речей, які здатні спровокувати подібний м’язовий спазм.

Причини виникнення судом

1. Дефіцит вітамінів і мікроелементів.

2. Спосіб життя. У спортсменів можуть бути суди внаслідок постійного і часом надмірного навантаження на м’язи. А ті, хто веде малорухливий спосіб життя, страждають через порушену мікроциркуляцію крові і недостатнє надходження кисню в м’язову тканину.

3. Вагітність.

4. Приймання деяких ліків.

5. Незручне взуття. Найчастіше це занадто високий каблук, неправильно підібрана колодка, відсутність задника або занадто вузьке взуття. Через це м’язи піддаються надмірному навантаженню, а потім не можуть розслабитися і спазмуються, викликаючи неприємні і навіть болісні відчуття.

6. Перегрів і зневоднення.

7. Стрес і нервове перенапруження.

8. Варикозне розширення вен.

9. Ожиріння.

10. Незручне положення ніг.

Зіткнувшись з подібним явищем одного разу, люди особливо не намагаються розібратися, від чого бувають судоми. Але якщо це явище неодноразове, то обов’язково зверніться до лікаря.

Дайте відповідь для себе на такі запитання:

– Судоми повторюються часто?

– Супроводжуються температурою і головним болем?

– Відчуваєте серйозний дискомфорт?

Якщо ви відповіли “так” хоча б на одне з цих запитань, то причини судом варто шукати вже з фахівцем. Він допоможе вчасно поставити правильний діагноз і назавжди позбутися болісних відчуттів у м’язах, а також не дасть випустити з уваги якесь серйозне захворювання.

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