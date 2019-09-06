Похмурі осінні дні – не привід для хандри. Прогнати поганий настрій, а заодно і простудні захворювання, допоможуть прості поради.

Більше позитиву і трохи турботи про свій імунітет – і нежить, кашель або грип оминуть вас. Факти ICTV зібрали в мережі все про те, як не захворіти восени.

Миття рук

Щоб не заразитися у транспорті, на роботі або в школі, варто стежити за гігієною рук. Під час зростання простудних захворювань важливо мити руки частіше, ніж звичайно.

Провітрювання

Провітрюйте приміщення, в яких ви перебуваєте тривалий час. Свіже повітря загартовує організм і зміцнює імунітет.

Ноги у теплі

Найчастіше застуда виникає через переохолодження в області ніг, тому важливо одягатися по погоді, щоб ноги, руки і голова були в теплі.

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Прогулянки

Свіже повітря загартує і позбавить від негативних емоцій, що накопичилися за день. А стреси, як відомо, пригнічують імунітет.

Більше сну

Спіть не менше 7-8 годин, тоді організм з легкістю розпізнає вірус і нейтралізує його. Інакше через хронічне недосипання організм втрачає здатність що-небудь розрізняти, і людина починає хворіти.

Повноцінне харчування

У боротьбі з вірусами допоможе правильне харчування. Потрібно їсти якомога більше продуктів, які містять білки. І не забувайте про кисломолочні продукти, фрукти та овочі.

Вакцинація

Дієвою профілактикою грипу є вакцинація. Найвдаліший час для цього – кінець вересня-початок жовтня.

Раніше ми писали про те, як пережити осінь без шкоди для фігури і настрою.