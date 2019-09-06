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Факти / Lifestyle

В Україні знову заборонили популярне знеболювальне – причина

В Україні заборонили всі серії препарату Німесил через маркування польською мовою.

В Україні знову заборонили популярне знеболювальне – причина

В Україні заборонили всі серії знеболювального, протизапального і жарознижуючого препарату Німесил.

Відповідне рішення ухвалила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Йдеться про Німесил у гранулах для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва Laboratori Guidotti S.p.A, Італія.

Серія 92176 маркована польською мовою та офіційно не ввозилася на територію України, було ухвалено рішення заборонити всі серії ліків з цим дозуванням.

Раніше Факти ICTV писали, що перенесення гострої респіраторної вірусної інфекції “на ногах” може привести до запалення серцевого м’яза.

Фото: Dreamstime

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