В Україні заборонили всі серії препарату Німесил через маркування польською мовою.

В Україні заборонили всі серії знеболювального, протизапального і жарознижуючого препарату Німесил.

Відповідне рішення ухвалила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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Йдеться про Німесил у гранулах для оральної суспензії, 100 мг/2 г в однодозових пакетах, серії 92176, виробництва Laboratori Guidotti S.p.A, Італія.

Серія 92176 маркована польською мовою та офіційно не ввозилася на територію України, було ухвалено рішення заборонити всі серії ліків з цим дозуванням.

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