Під час польоту в літаку іноді закладає вуха і це – досить поширене явище. Факти ICTV розкажуть про його причини і те, як з цим боротися.

Вуха в літаку закладає через те, що на висоті знижується атмосферний тиск, а в барабанній порожнині воно має дорівнювати звичайному показнику.

Під час польоту виникає різниця тисків, тому барабанна перетинка вдавлюється. Люди ж відчувають цей ефект як закладеність у вусі.

Зазначене явище абсолютно безпечне для людей, адже організм здатний адаптуватися до нових умов, хоч і не так швидко, як цього іноді хотілося б.

Для того, щоб вирівняти тиск у вусі існує спеціальний отвір.

Він відкривається, якщо зробити кілька ковтальних рухів, позіхнути, широко відкрити рот. Таким чином тиск повинен вирівнятись досить швидко, а закладеність зникне.

Читайте: Хропіння: чому виникає та чим небезпечне

Якщо закладеність вух у літаку таким чином зняти не вдається, то можна продути їх. Закрийте рот, затисніть ніс рукою і спробуйте видихнути.

Самі по собі закладені вуха не є небезпечними однак якщо ви застуджені, то слиз і набряк можуть значно звузити канал, через що створюватимуться перешкоди для проходу повітря.

Тому не рекомендується літати на літаку під час застуди або коли у вас нежить.

До слова, Факти ICTV писали про те, як можна підвищити імунітет.