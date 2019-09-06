П’ять головних небезпечних побічних ефектів пов’язаних з сексом – у матеріалі Фактів ICTV.

Статевий акт іноді приносить не лише задоволення, а й серйозні проблеми зі здоров’ям. В Іспанії жінка ледь не померла від анафілаксії після алергічної реакції на пеніцилін.

Медики врятували життя постраждалій, проте вона ніяк не могла зрозуміти, як препарат міг потрапити в її організм. Як з’ясувалося, пеніцилін містився в еякуляті її статевого партнера, який передався під час орального сексу.

З алергічною реакцією на сперму іноді стикаються і чоловіки. Зазвичай на шкірі, що вступила в контакт з еякулятом, з’являється набряк, почервоніння, свербіж і сильне печіння. У деяких випадках це призводить до утрудненого дихання і навіть анафілаксії.

Крім того це може призвести до синдрому посторгазмічного нездужання, що супроводжується симптомами грипу.

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Ще однією небезпекою під час сексу є надходження у піхву повітря, адже існує невелика ймовірність того, що він потрапить в матку.

Це може привести до статевого пневмоперитонеуму – суміш газів проходить через фалопієві труби в черевну порожнину, а потім бульбашки рухаються по тілу, блокуючи кровотік і потенційно вбиваючи людину.

Також під час енергійного сексу яєчко може обертатися само по собі, звужуючи насіннєвий канатик, який транспортує насичену киснем кров. А це загрожує відмиранням тестикули. Лише, якщо чоловік вчасно зреагує, то проблему можна буде вирішити хірургічним шляхом.

У 2014 році чоловік потрапив на лікарняне ліжко зі скаргою на те, що він осліп під час сексу. Як з’ясувалося, це пояснюється реакцією, викликаною затримкою дихання і надмірним згинанням м’язів живота, що збільшує очний тиск, розриваючи кровоносну судину і викликає сліпоту.

Раніше Факти ICTV писали, що активне сексуальне життя позитивно впливає на тривалість життя людей, які пережили інфаркт міокарда.