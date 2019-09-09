Під час процедури видалення волосся з інтимних зон зростає небезпека зараження інфекціями.

Дослідження вчених з Університету Огайо (США) показало, що видалення волосся з інтимної зони не впливає на ймовірність зараження гонореєю і хламідіозом.

Дослідники опитали 214 жінок, які розповіли про свої звички в епіляції, всі учасниці здали тести на ЗПСШ. Виявилося, що навіть ті, хто видаляє волосся в цій ділянці повністю, ризикують не більше, ніж ті, хто цього не робить.

Чи справді відсутність волосся сприяє проникненню інфекції? Під час видалення волосків на шкірі утворюються мікротравми, і патогени потрапляють в організм. Але є інфекції, небезпека зараження якими зростає, якщо голити або видаляти воском волосся в інтимних місцях.

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Наприклад, це генітальний герпес. Він передається під час шкірного контакту, і багато людей взагалі не підозрюють про зараження, якщо інфекція себе не проявляє. Щоб знизити ймовірність зараження герпесом, радять не займатися сексом протягом доби після епіляції.

Ранки заживуть і проблем не буде.

До речі, Ратаковскі не перша, хто виставляє на показ так звану природність. Раніше донька легендарної співачки Мадонни Лурдес Леон вразила шанувальників у соціальній мережі, вона опублікувала знімок, де чітко простежується рослинність під пахвами і на ногах.

Джерело: Cosmo