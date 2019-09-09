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Факти / Lifestyle

Кожна людина прекрасна: чому не існує стандарту краси

Стандарти краси у суспільстві з часом змінюються. Чому не існує єдиного стандарту краси, читайте на Фактах ICTV.

Кожна людина прекрасна: чому не існує стандарту краси

Міжнародний день краси відзначають щорічно 9 вересня.

Стандарт 90-60-90, який до цих пір розбурхує уми багатьох чоловіків, з’явився лише в середині ХХ століття. До цього в Європі були періоди, коли особливо красивими вважалися повні жінки.

Багато українців досі живуть з гендерними стереотипами зовнішності і дозволяють собі цькувати тих, хто ці стереотипи ламає. Бути повною – не соромно, відмовитися від ознак маскулінності – право вибору кожної людини, а протез замість ноги – не вирок.

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В епоху інтернету уявлення про красу почали змінюватися у людей набагато швидше, ніж будь-коли в історії.

Спочатку нам подобалися гладко виголені чоловіки. Але коли в моду ввійшла борода, наші уподобання почали змінюватися. Бачачи всюди бороди різного калібру, ми почали усвідомлювати, що дещо в цьому є.

Мабуть, тисячоліття природного відбору змусили нас надавати перевагу певним рисами зовнішності. Наприклад, ми вважаємо симетричне обличчя більш привабливими – тому що воно свідчать про здоровы гени людини.

– Краса в очах того, хто дивиться, – говорив Оскар Уайльд

Дуже важливо усвідомити – і чоловікам, і жінкам – що ніякого еталону краси, насправді, не існує, і будь-які спроби встановити певний стандарт є лише штучне конструювання зовнішності, створення міфу.

Кожна людина прекрасна: чому не існує стандарту краси / 2 фотографии

Найкрасивіша жінка – та, яка живе в гармонії з собою, а штучну жінку, яка ліпить із себе стандарт, будуть використовувати як об’єкт.

А щоб ваше самопочуття було ще кращим, заведіть собі котика.

Раніше, Факти ICTV писали п’ять причин, чому потрібно завести кота.

Фото: Pexels

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