Гонитва за новинками у сфері краси іноді стає маніакальною, а у деяких випадках навіть фатальною. Як не стати жертвою моди і чим небезпечні б’юті-тренди – у матеріалі Фактів ICTV.
Щоб не постраждати від модних тенденцій, потрібно думати на крок вперед, впевнена дерматолог і косметолог Анастасія Заславська.
– Перед тим як піти на поводу у моди, необхідно задати собі два основних питання – для чого я хочу це зробити і чи модно це буде через 5-10-15 років?, – говорить Заславська.
Татуаж очних яблук
Одним з найнебезпечніших б’юті-трендів є татуаж очних яблук.
За технікою виконання процедура більше нагадує ін’єкцію. В очне яблуко спеціальним шприцом вводиться пігмент, який і забарвлює його у потрібний колір.
Від цього віяння моди вже постраждала 24-річна канадська модель Кетт Галлінгер. Вона вирішила змінити колір білка правого ока за допомогою татуювання і мало не осліпла.
Через непрофесійність майстра-тату з її ока почала сочитися фіолетова рідина, а зір став падати.
Щоб не потрапити у таку ситуацію, необхідно враховувати, що тренд – це щось нове, ще не випробуване, а значить і його технологія не перевірена.
– Чи готові ви довірити свої очі фахівцям, у яких з об’єктивних причин просто немає і не може бути багаторічного досвіду у цій процедурі? – запитує косметолог.
Мереживна засмага
Ще одним сумнівним трендом є мереживна засмага – отримання малюнків на тілі за допомогою спеціального трафарету, або дуже майстерно нанесеного крему від засмаги.
Щоб мати бажаний ефект люди годинами готові лежати під палким сонцем, не дивлячись на наслідки. А вони, за словами лікарів, можуть бути вкрай важкими і закінчитися трагічно – раком шкіри.
– Будь-яка засмага у принципі не несе користі – від неї старіє шкіра, з’являються пігментні плями. До тогож великі дози сонця можуть спровокувати рак шкіри. Тому, я б ні в якому разі не радила жодній зі своїх пацієнток випробовувати такий вид засмаги, – заявляє Заславська.
Абсурдні татуювання
2017 рік повноправно можна назвати роком найабсурдніших татуювань. Під грудьми, на вухах і під пахвами – де тільки не робили татуювання любителі б’юті-трендів. Зараз модниць попустило. Але татуювання все ж залишаються одним з найулюбленіших способів прикрасити своє тіло і часом у найнесподіваніших місцях.
Здається, що модниць і модників не лякає навіть величезний спектр небезпек – занесення інфекції, сифіліс, СНІД, гепатит різних типів, туберкульоз тощо.
Читайте: Як не стати жертвою тату-салону
Не зупиняє людей і те, що, наприклад, татуювання на вухах вивести буде дуже непросто.
– Я як косметолог регулярно зустрічаюся з тим, що дівчатка приходять з проханням видалити татуювання. Ця послуга настільки популярна, що у косметологічних центрах є окрема процедура, яка так і називається – “видалення татуювань”, – повідомляє фахівець.
Про що це говорить? Про те, що люди часто шкодують про своє рішення зробити татуювання. Тому, перш ніж зважитися на такий крок, сто разів подумайте.
– Серйозний майстер татуювань завжди до початку роботи розповість про те, що за татуюванням потрібно доглядати і оновлювати його. Що в міру природного старіння шкіри зовнішній вигляд татуювання буде змінюватися. Серйозні фахівці навіть можуть відмовляти потенційних клієнтів … – каже Заславська.
Гліттер у масці для обличчя
Дівчата люблять все блискуче і сяюче – цим можна пояснити таку шалену популярність стробінга (техніка корекції обличя за допомогою хайлайтера або легкої сяючої пудри) і мерехтливого макіяжу.
Але, на відміну від сертифікованих косметичних продуктів, звичайний гліттер (різнокольорові декоративні, дрібні і розсипчасті блискітки), куплений у магазині не проходив належного тестування, а значить, він може бути небезпечним для здоров’я.
– Всі ми хочемо бути красивими, і тому, якщо не робимо татуювання і не йдемо засмагати, то експериментуємо вдома. Наприклад, деякі дівчатка наносять гліттер на все обличчя – і це дуже сумно, тому що потім доводиться лікувати запалення і чистити забиті пори, – розповідає косметолог.
Деякі роблять макіяж за допомогою гліттера – замазують все обличчя блискітками. Вперше, таке нововведення було показано на осінньому показі Giambattista Valli у Парижі.
Всі ці б’юті-тренди говорять лише про одне – бездумна гонитва за модою не тільки стирає нашу індивідуальність, але і завдає серйозної шкоди здоров’ю.
Також Факти ICTV писали про модні тенденції манікюру цієї осені.
Ангеліна Маліновська
Фото: Instagram