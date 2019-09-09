Гонитва за новинками у сфері краси іноді стає маніакальною, а у деяких випадках навіть фатальною. Як не стати жертвою моди і чим небезпечні б’юті-тренди – у матеріалі Фактів ICTV.

Щоб не постраждати від модних тенденцій, потрібно думати на крок вперед, впевнена дерматолог і косметолог Анастасія Заславська.

– Перед тим як піти на поводу у моди, необхідно задати собі два основних питання – для чого я хочу це зробити і чи модно це буде через 5-10-15 років?, – говорить Заславська.

Татуаж очних яблук

Одним з найнебезпечніших б’юті-трендів є татуаж очних яблук.

За технікою виконання процедура більше нагадує ін’єкцію. В очне яблуко спеціальним шприцом вводиться пігмент, який і забарвлює його у потрібний колір.

Від цього віяння моди вже постраждала 24-річна канадська модель Кетт Галлінгер. Вона вирішила змінити колір білка правого ока за допомогою татуювання і мало не осліпла.

Через непрофесійність майстра-тату з її ока почала сочитися фіолетова рідина, а зір став падати.

Щоб не потрапити у таку ситуацію, необхідно враховувати, що тренд – це щось нове, ще не випробуване, а значить і його технологія не перевірена.

– Чи готові ви довірити свої очі фахівцям, у яких з об’єктивних причин просто немає і не може бути багаторічного досвіду у цій процедурі? – запитує косметолог.

Мереживна засмага

Ще одним сумнівним трендом є мереживна засмага – отримання малюнків на тілі за допомогою спеціального трафарету, або дуже майстерно нанесеного крему від засмаги.

Щоб мати бажаний ефект люди годинами готові лежати під палким сонцем, не дивлячись на наслідки. А вони, за словами лікарів, можуть бути вкрай важкими і закінчитися трагічно – раком шкіри.

– Будь-яка засмага у принципі не несе користі – від неї старіє шкіра, з’являються пігментні плями. До тогож великі дози сонця можуть спровокувати рак шкіри. Тому, я б ні в якому разі не радила жодній зі своїх пацієнток випробовувати такий вид засмаги, – заявляє Заславська.

Абсурдні татуювання

2017 рік повноправно можна назвати роком найабсурдніших татуювань. Під грудьми, на вухах і під пахвами – де тільки не робили татуювання любителі б’юті-трендів. Зараз модниць попустило. Але татуювання все ж залишаються одним з найулюбленіших способів прикрасити своє тіло і часом у найнесподіваніших місцях.

Здається, що модниць і модників не лякає навіть величезний спектр небезпек – занесення інфекції, сифіліс, СНІД, гепатит різних типів, туберкульоз тощо.

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Не зупиняє людей і те, що, наприклад, татуювання на вухах вивести буде дуже непросто.

– Я як косметолог регулярно зустрічаюся з тим, що дівчатка приходять з проханням видалити татуювання. Ця послуга настільки популярна, що у косметологічних центрах є окрема процедура, яка так і називається – “видалення татуювань”, – повідомляє фахівець.

Про що це говорить? Про те, що люди часто шкодують про своє рішення зробити татуювання. Тому, перш ніж зважитися на такий крок, сто разів подумайте.

– Серйозний майстер татуювань завжди до початку роботи розповість про те, що за татуюванням потрібно доглядати і оновлювати його. Що в міру природного старіння шкіри зовнішній вигляд татуювання буде змінюватися. Серйозні фахівці навіть можуть відмовляти потенційних клієнтів … – каже Заславська.

Гліттер у масці для обличчя

Дівчата люблять все блискуче і сяюче – цим можна пояснити таку шалену популярність стробінга (техніка корекції обличя за допомогою хайлайтера або легкої сяючої пудри) і мерехтливого макіяжу.

Але, на відміну від сертифікованих косметичних продуктів, звичайний гліттер (різнокольорові декоративні, дрібні і розсипчасті блискітки), куплений у магазині не проходив належного тестування, а значить, він може бути небезпечним для здоров’я.

– Всі ми хочемо бути красивими, і тому, якщо не робимо татуювання і не йдемо засмагати, то експериментуємо вдома. Наприклад, деякі дівчатка наносять гліттер на все обличчя – і це дуже сумно, тому що потім доводиться лікувати запалення і чистити забиті пори, – розповідає косметолог.

Деякі роблять макіяж за допомогою гліттера – замазують все обличчя блискітками. Вперше, таке нововведення було показано на осінньому показі Giambattista Valli у Парижі.

Всі ці б’юті-тренди говорять лише про одне – бездумна гонитва за модою не тільки стирає нашу індивідуальність, але і завдає серйозної шкоди здоров’ю.

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Ангеліна Маліновська

Фото: Instagram