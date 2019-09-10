Вчені стверджують, що існує зв’язок між числом сексуальних партнерів і здатністю відчувати оргазм.
Між кількістю партнерів у сексі та здатністю відчувати оргазм існує зв’язок.
До такого висновку дійшли вчені, які провели експеремент. У ньому взяли участь 650 жінок віком старше 18 років, з активним статевим життям. І з’ясувалося, що дуже важливими показниками для жінки є розмір статевого члена, емоції, оргазм.
При цьому частіше відчували оргазм ті, у кого було менше 20 партнерів.
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Опитування показало, що у 35% жінок було більше 25 партнерів, у 35% – менше 5, у 25% – 5-10 чоловіків, у 14% – більше 20 чоловіків.
До речі, раніше ми писали про 5 ознак того, що у жінки немає сексу.
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