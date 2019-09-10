Вчені визначили причину захворювань, що провокує куріння електронних сигарет і вейпов.

В електронних цигарках і вейпах міститься масляна форма вітаміну Е, яка і провокує хвороби легенів. Ця речовина не шкодить, якщо вживати її у вигляді вітамінної добавки, але вітамін Е діє згубно при його вдиханні.

Маслоподобні властивості вітаміну можуть викликати кашель, біль у грудях і задишку.

Небезпечну речовину знайшли у канабісу та рідині для вейпів, які вживали хворі, а також в організмі самих пацієнтів. Це перша речовина, яку було виявлено в організмі у всіх хворих.

Читайте: Чи варто переходити на вейп

Такого висновку у ході проведення досліджень дійшли вчені США. Результати вони опублікували на сайті Департаменту охорони здоров’я американського штату Нью-Йорк. Далі вчені будуть проводити додаткові дослідження.

Нагадаємо, що на початку серпня у США зафіксували 94 випадки хвороби легенів. І вони, за словами медиків, викликані курінням електронних цигарок. Губернатор американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо навіть пропонує заборонити електронні сигарети на законодавчому рівні.