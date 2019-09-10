Суперечки лікарів щодо користі чи шкоди пива для здоров’я ніколи не припинялися. Однак є групи людей, яким категорично заборонений цей слабоалкогольний напій.

Надмірне вживання пива призводить до так званого пивного алкоголізму. Два літри напою діють на організм як склянка горілки, кажуть вчені.

Але цей незаперечний факт не знижує його популярності. Тому варто нагадати, кому воно заборонено категорично.

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Кому не можна пиво

На першому місці – діти та підлітки. Пиво негативно впливає на гормональний баланс організму, що росте, а також розвиток мозку та внутрішніх органів.

Вагітні жінки. Заборонені навіть маленькі дози, зокрема й безалкогольне – не ставте під загрозу формування плоду. Зовні дитина може народитися здоровою, але пристрасть жінки до пива під час вагітності позначиться на кмітливості та поведінці малюка.

Сімейні пари, які планують зачаття дитини. Навіть одна пляшка може згодом призвести до відхилень у фізичному або психічному розвитку малюка.

Мами, що годують грудьми. Міф про те, що для підвищення лактації потрібно ковтнути пива, призводить до порушень в організмі, а також привчання дитини до алкоголю з пелюшок. Окрім того, це позначиться на її подальшому розвитку.

Нагадаємо, раніше вчені сказали, чи можна змішувати вино з пивом.