Які страви і продукти варто брати з собою на обід в офіс, розповідають Факти ICTV
Що брати з собою в офіс на обід
- Вівсянка та гречка. Їх досить просто готувати (потрібно просто залити окропом, дати настоятися 15-20 хвилин). Крім того, ці каші насичені білком, вуглеводами, мінералами та вітамінами.
- Мюслі. Ідеально підійдуть для перекусу, тільки при покупці зверніть увагу, щоб на них не було в складі цукру і ненатуральних добавок.
- Сир. Купувати його варто безпосереднє перед обідом або на початку робочого дня і тільки у вакуумній упаковці. У 300 г сиру міститься добова доза білка, яка здатна повноцінно замінити інші тваринні білки.
- Варені яйця. У них міститься вітамін D, який здатний регулювати кальцій в організмі.
- Сезонні овочі. Наприклад, можна зробити салат зі свіжих помідорів, огірка та солодкого перцю.
- Варена курка. Вона не тільки побереже вашу фігуру, але і збереже в порядку нервову систему, тому що містить білок і глютамин.
- Кефір або ряжанка. Вони сприяють виведенню токсинів з організму.
- Ягоди, фрукти, горіхи, сухофрукти. Відмінний варіант для швидкого перекусу.
Не забувайте, що для нормальної роботи нашого організму необхідно в день випивати по 1,5-2 літра води.