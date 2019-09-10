Які страви і продукти варто брати з собою на обід в офіс, розповідають Факти ICTV

Що брати з собою в офіс на обід

Вівсянка та гречка. Їх досить просто готувати (потрібно просто залити окропом, дати настоятися 15-20 хвилин). Крім того, ці каші насичені білком, вуглеводами, мінералами та вітамінами.

Їх досить просто готувати (потрібно просто залити окропом, дати настоятися 15-20 хвилин). Крім того, ці каші насичені білком, вуглеводами, мінералами та вітамінами. Мюслі. Ідеально підійдуть для перекусу, тільки при покупці зверніть увагу, щоб на них не було в складі цукру і ненатуральних добавок.

Ідеально підійдуть для перекусу, тільки при покупці зверніть увагу, щоб на них не було в складі цукру і ненатуральних добавок. Сир. Купувати його варто безпосереднє перед обідом або на початку робочого дня і тільки у вакуумній упаковці. У 300 г сиру міститься добова доза білка, яка здатна повноцінно замінити інші тваринні білки.

Купувати його варто безпосереднє перед обідом або на початку робочого дня і тільки у вакуумній упаковці. У 300 г сиру міститься добова доза білка, яка здатна повноцінно замінити інші тваринні білки. Варені яйця. У них міститься вітамін D, який здатний регулювати кальцій в організмі.

У них міститься вітамін D, який здатний регулювати кальцій в організмі. Сезонні овочі. Наприклад, можна зробити салат зі свіжих помідорів, огірка та солодкого перцю.

Наприклад, можна зробити салат зі свіжих помідорів, огірка та солодкого перцю. Варена курка. Вона не тільки побереже вашу фігуру, але і збереже в порядку нервову систему, тому що містить білок і глютамин.

Вона не тільки побереже вашу фігуру, але і збереже в порядку нервову систему, тому що містить білок і глютамин. Кефір або ряжанка. Вони сприяють виведенню токсинів з організму.

Вони сприяють виведенню токсинів з організму. Ягоди, фрукти, горіхи, сухофрукти. Відмінний варіант для швидкого перекусу.

Не забувайте, що для нормальної роботи нашого організму необхідно в день випивати по 1,5-2 літра води.