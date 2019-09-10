PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Що їсти в офісі – страви та продукти

Які страви і продукти варто брати з собою на обід в офіс, розповідають Факти ICTV

Що їсти в офісі – страви та продукти

Що брати з собою в офіс на обід

  • Вівсянка та гречка. Їх досить просто готувати (потрібно просто залити окропом, дати настоятися 15-20 хвилин). Крім того, ці каші насичені білком, вуглеводами, мінералами та вітамінами.
  • Мюслі. Ідеально підійдуть для перекусу, тільки при покупці зверніть увагу, щоб на них не було в складі цукру і ненатуральних добавок.
  • Сир. Купувати його варто безпосереднє перед обідом або на початку робочого дня і тільки у вакуумній упаковці. У 300 г сиру міститься добова доза білка, яка здатна повноцінно замінити інші тваринні білки.
  • Варені яйця. У них міститься вітамін D, який здатний регулювати кальцій в організмі.
  • Сезонні овочі. Наприклад, можна зробити салат зі свіжих помідорів, огірка та солодкого перцю.
  • Варена курка. Вона не тільки побереже вашу фігуру, але і збереже в порядку нервову систему, тому що містить білок і глютамин.
  • Кефір або ряжанка. Вони сприяють виведенню токсинів з організму.
  • Ягоди, фрукти, горіхи, сухофрукти. Відмінний варіант для швидкого перекусу.

Не забувайте, що для нормальної роботи нашого організму необхідно в день випивати по 1,5-2 літра води.

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка