Факти ICTV вирішили нагадати, наскільки складне життя діабетиків, а також про причини виникнення хвороби та її профілактику.
Що таке діабет
Діабет – захворювання, яке розвивається внаслідок нестачі або відсутності вироблення гормону інсуліну, який сприяє виведенню з організму цукру (глюкози).
За словами лікарів, діабет – одне з найпідступніших захворювань, оскільки його ранні стадії рідко супроводжуються хворобливими відчуттями і не завжди мають виражені симптоми.
Причини виникнення
Причиною можуть стати інфекційні захворювання (краснуха, герпес тощо) вплив токсинів (пестициди, лікарські засоби).
Також одним з основних факторів є генетична схильність (у людей, чиї найближчі родичі мають такий діагноз, ризик захворіти збільшується від двох до шести разів).
Причиною може також стати:
- вік понад 40 років;
- зловживання алкоголем;
- надання переваги висококалорійній вуглеводній і жирній їжі;
- гормональні зміни на тлі надниркової недостатності;
- прийом деяких лікарських препаратів (глюкокортикоїди, цитостатики, діуретики);
- стан постійного стресу.
Як розпізнати
Як мінімум 25% людей, які страждають на діабет, не знають про своє захворювання. Щоб своєчасно почати лікування і не запустити хворобу, потрібно знати симптоми недуги.
І перш за все ознаки відрізняються від видів діабету – першої і другої його стадії.
Симптоми цукрового діабету 1 типу
Діабет 1-го типу розвивається стрімко і має яскраво виражені прояви.
Основні симптоми:
- підвищений апетит;
- втрата ваги;
- постійна втома;
- сонливість;
- спрага;
- рясне сечовипускання.
Другий тип цукрового діабету – найпоширеніший і при цьому найскладніший у розпізнаванні.
Хвороба протікає повільно, а її симптоми виражені слабо.
Для діабету другого типу властиві:
- сухість у роті і спрага;
- зниження ваги;
- дратівливість;
- відчуття поколювання у пальцях,
- оніміння кінцівок;
- нудота;
- суха шкіра;
- тривале загоєння ран і саден;
- підвищений тиск.
Аби вчасно розпізнати хворобу, потрібно раз на рік робити аналіз крові на вміст цукру. Нормальний показник – 5,5 ммоль/л.
Як живуть діабетики?
Реальність діабетиків далека від комфорту – постійні дієти, прийняття цукрознижувальних препаратів і уколи інсуліну.
Пацієнтам потрібно весь час вимірювати рівень глюкози в крові для того, щоб підвищити ефективність контролю хвороби.
Наразі в Україні за програмою доступні ліки хворі з діабетом другого типу можуть отримати препарати гліклазид, метформін, глібенкламід.
Крім того, діабетикам доводиться відмовитися від багатьох ласощів – цукерок, меду, а також продуктів, що містять глюкозу і фруктозу. Не варто також вживати картоплю, свинину, рис і сухофрукти.
Однак крім продуктів категорії “заборона”, є й обов’язкові для вживання. До таких відносяться нежирна риба, куряче м’ясо, чорний хліб, яйця та крупи.
Як не захворіти
Перше, на що варто звернути увагу – це харчування. Варто обмежити себе від вживання вуглеводів і калорійної їжі.
Обмеження вуглеводів необхідно для того, щоб не навантажувати підшлункову залозу, обмеження калорій – щоб не товстіти.
При цьому ви повинні харчуватися різноманітно, дотримуватися режиму харчування (5-6 разів на день), не переїдати, правильно готувати (більше відвареної їжі і страв, приготованих в духовці або на пару).
Також не варто зловживати алкоголем.
Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Diabetes Care, ризик цього захворювання зростає при споживанні великих доз алкоголю, особливо у молодих жінок.
Киньте палити! Куріння сприяє розвитку діабету, а також ускладненню хвороби.
Для профілактики варто також вести активний спосіб життя і виконувати посильні фізичні навантаження: мінімум 30 хвилин на день.
Слідкуйте за артеріальним тиском. Відомо, що підвищений тиск може стати поштовхом до порушення вуглеводного обміну.
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До слова, вченим вдалося вилікувати діабет першого типу у мишей.