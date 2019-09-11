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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чому люди гладшають із віком – названо причину

Люди повнішають з віком, тому що зменшується швидкість, з якою молекули жиру розщеплюються в організмі.  

Чому люди гладшають із віком – названо причину

Причина, через яку з віком людина набирає вагу, полягає в тому, що у жировій тканині зменшується ліпідний обмін.

До такого висновку дійшли вчені зі Швейцарії, запросивши до експерименту 54 чоловіків і жінок.

Ліпідний обмін – швидкість, з якою молекули жиру розщеплюються і запасаються у клітинах. Фахівці вказують, що люди з віком повніють, навіть якщо кількість споживаної їжі та фізичних вправ залишилася на колишньому рівні.

За 13 років спостережень дослідники визначили, що вага пацієнтів, які не скорочували кількість споживаних калорій, збільшилася у середньому на 20%.

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Також дослідження підтвердило висунуту раніше гіпотезу про те, що збільшення фізнавантажень може прискорити ліпідний метаболізм.

До слова, учені визначили продукт, який позитивно впливає на організм та допомагає подолати ожиріння.

Джерело: Karolinska Institutet

Фото: Dreamstime

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