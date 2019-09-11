Щоб зменшить ризик інфарктів та інсультів рекомендується виділяти на денний сон від п’яти хвилин до години двічі на тиждень.

Денний сон від п’яти хвилин до години двічі на тиждень зменшить ризик інфарктів та інсультів.

Дослідники з Університетської лікарні Лозанни в Швейцарії вивчали зв’язок між частотою і тривалістю сну і ризиком серцево-судинних захворювань.

Вчені спостерігали за 3 462 людьми у віці від 35 до 75 років протягом трохи більше ніж п’ять років.

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Дослідники помітили, що ті, хто іноді дрімав, на 48% рідше переносили інфаркт, інсульт або серцеву недостатність, ніж ті, хто цього не робив.

Також було встановлено, що люди, які спали один або два рази на тиждень, вели більш здоровий або організований спосіб життя. Ті, хто щодня дрімав, ймовірно, були менш здорові.

– Це означає, що перша модель випадкового денного сну є навмисною, а друга – більш регулярного – ймовірно, представляє субклінічне захворювання, пов’язане з більш поганим способом життя. Це могло б пояснити відмінності в ризиках, – сказав професор метаболічної медицини в Університеті Глазго Навід Саттар.

Раніше американські вчені попередили про передвісників інсульту та серцевого нападу.