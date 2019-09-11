Лептоспіроз – гостра інфекційна хвороба, збудником якої є бактерії роду лептоспіра (Leptospira). Хвороба характеризується ураженням капілярів, часто ураженням печінки, нирок, м’язів, явищами інтоксикації, супроводжується постійною лихоманкою.

Цю хворобу переносять гризуни, промислові тварини, такі як бабаки, домашні тварини (велика рогата худоба, собаки, свині, коні). Саме від них можна заразитися захворюванням при безпосередньому контакті. Від людини підхопити лептоспіроз неможливо.

Інкубаційний період захворювання триває близько тижня і після проявляється наступними симптомами:

Загальна інтоксикація організму;

Озноб;

Сильний головний біль;

Висока температура;

Сильний біль у м’язах;

У деяких хворих з’являється висип, діарея, кашель та кровохаркання.

У багатьох випадках захворювання, потрібне проведення реанімаційних заходів, так як смертність від лептоспірозу становить 10%.

При такій хворобі потрібно якомога швидше звернутися до лікарів, аби вони прописали якісне лікування. Медики можуть призначити пеніцилін, левоміцетин, еритроміцин, стрептоміцин.

Щоб препарати надавали лікувальний ефект, потрібно почати їхній прийом не пізніше 4-го дня від моменту початку хвороби. Крім того, хворому необхідно дотримуватися постільного режиму і пити багато води.

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