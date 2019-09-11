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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Помилки любителів здорового способу життя

Вести здоровий спосіб життя стало модним. Проте всі любителі здорового життя припускаються розповсюджених помилок.

Помилки любителів здорового способу життя

Основні помилки любителів здорового способу життя

  • Змушувати себе любити корисну їжу

Почати вести здоровий спосіб життя – значить повністю переглянути харчові звички. Дуже важливо підібрати для себе правильні продукти та їх поєднання, щоб вони дійсно вам подобалися. Ви завжди можете для себе вибрати правильний та смачний продукт, і при цьому не обов’язково зациклюватися тільки на одному.

  • Пити занадто багато води

Два літри води – це середня кількість, яка необхідна здоровій людині. При цьому, вони можуть бути не особистою нормою для вас. Найкраще підібрати вашу особисту норму води, яку потрібно пити протягом дня, за допомогою лікаря.

  • Купувати продукти, виходячи з їх калорійності

Не завжди низький вміст жиру і калорій означає – якість. Знову таки, для того, щоб з’ясувати потрібний баланс калорій, жиру та вуглеводів слід проконсультуватися з лікарем.

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  • Ігнорувати стрес

Одне правильне харчування не зробить вас здоровою людиною. Також дуже важливо справлятися зі стресом. Зверніть увагу на розслаблюючу йогу.

  • Жити за принципом “без болю немає результату”

Не завжди м’язовий біль означає, що тренування пройшло успішно, можливо ви могли отримати травму. Тому завжди перед тим, як зайнятися спортом робіть розминку і розтяжку.

  • Вживати полівітаміни

Знову таки, без контролю лікаря, внаслідок неконтрольованого прийому полівітамінів, ви можете отримати перенасичення елементами. Прийом таких ліків повинен бути строго за рекомендацією лікаря!

  • Не порушувати правила

Якщо ви сидите на строгій дієті, це не означає, що ви не можете собі дозволяти зайвого. Раз на тиждень можна влаштовувати чітміл.

  • Вважати худобу синонімом здоров’я

Голодування вже давно визнали неправильним і шкідливим, але деякі все ще вважають, що це правильний підхід до харчування. Якщо ви хочете зберегти себе в нормально вазі, то підберіть для себе оптимальне харчування.

  • Не виспатися

Не варто забувати, що організму потрібен час на відновлення, тому не варто виснажувати себе ранніми підйомами. Здоровий сон позбавить вас від напруги і втоми.

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