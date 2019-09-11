Вести здоровий спосіб життя стало модним. Проте всі любителі здорового життя припускаються розповсюджених помилок.

Основні помилки любителів здорового способу життя

Змушувати себе любити корисну їжу

Почати вести здоровий спосіб життя – значить повністю переглянути харчові звички. Дуже важливо підібрати для себе правильні продукти та їх поєднання, щоб вони дійсно вам подобалися. Ви завжди можете для себе вибрати правильний та смачний продукт, і при цьому не обов’язково зациклюватися тільки на одному.

Пити занадто багато води

Два літри води – це середня кількість, яка необхідна здоровій людині. При цьому, вони можуть бути не особистою нормою для вас. Найкраще підібрати вашу особисту норму води, яку потрібно пити протягом дня, за допомогою лікаря.

Купувати продукти, виходячи з їх калорійності

Не завжди низький вміст жиру і калорій означає – якість. Знову таки, для того, щоб з’ясувати потрібний баланс калорій, жиру та вуглеводів слід проконсультуватися з лікарем.

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Ігнорувати стрес

Одне правильне харчування не зробить вас здоровою людиною. Також дуже важливо справлятися зі стресом. Зверніть увагу на розслаблюючу йогу.

Жити за принципом “без болю немає результату”

Не завжди м’язовий біль означає, що тренування пройшло успішно, можливо ви могли отримати травму. Тому завжди перед тим, як зайнятися спортом робіть розминку і розтяжку.

Вживати полівітаміни

Знову таки, без контролю лікаря, внаслідок неконтрольованого прийому полівітамінів, ви можете отримати перенасичення елементами. Прийом таких ліків повинен бути строго за рекомендацією лікаря!

Не порушувати правила

Якщо ви сидите на строгій дієті, це не означає, що ви не можете собі дозволяти зайвого. Раз на тиждень можна влаштовувати чітміл.

Вважати худобу синонімом здоров’я

Голодування вже давно визнали неправильним і шкідливим, але деякі все ще вважають, що це правильний підхід до харчування. Якщо ви хочете зберегти себе в нормально вазі, то підберіть для себе оптимальне харчування.

Не виспатися

Не варто забувати, що організму потрібен час на відновлення, тому не варто виснажувати себе ранніми підйомами. Здоровий сон позбавить вас від напруги і втоми.

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