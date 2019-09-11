Вести здоровий спосіб життя стало модним. Проте всі любителі здорового життя припускаються розповсюджених помилок.
Основні помилки любителів здорового способу життя
- Змушувати себе любити корисну їжу
Почати вести здоровий спосіб життя – значить повністю переглянути харчові звички. Дуже важливо підібрати для себе правильні продукти та їх поєднання, щоб вони дійсно вам подобалися. Ви завжди можете для себе вибрати правильний та смачний продукт, і при цьому не обов’язково зациклюватися тільки на одному.
- Пити занадто багато води
Два літри води – це середня кількість, яка необхідна здоровій людині. При цьому, вони можуть бути не особистою нормою для вас. Найкраще підібрати вашу особисту норму води, яку потрібно пити протягом дня, за допомогою лікаря.
- Купувати продукти, виходячи з їх калорійності
Не завжди низький вміст жиру і калорій означає – якість. Знову таки, для того, щоб з’ясувати потрібний баланс калорій, жиру та вуглеводів слід проконсультуватися з лікарем.
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- Ігнорувати стрес
Одне правильне харчування не зробить вас здоровою людиною. Також дуже важливо справлятися зі стресом. Зверніть увагу на розслаблюючу йогу.
- Жити за принципом “без болю немає результату”
Не завжди м’язовий біль означає, що тренування пройшло успішно, можливо ви могли отримати травму. Тому завжди перед тим, як зайнятися спортом робіть розминку і розтяжку.
- Вживати полівітаміни
Знову таки, без контролю лікаря, внаслідок неконтрольованого прийому полівітамінів, ви можете отримати перенасичення елементами. Прийом таких ліків повинен бути строго за рекомендацією лікаря!
- Не порушувати правила
Якщо ви сидите на строгій дієті, це не означає, що ви не можете собі дозволяти зайвого. Раз на тиждень можна влаштовувати чітміл.
- Вважати худобу синонімом здоров’я
Голодування вже давно визнали неправильним і шкідливим, але деякі все ще вважають, що це правильний підхід до харчування. Якщо ви хочете зберегти себе в нормально вазі, то підберіть для себе оптимальне харчування.
- Не виспатися
Не варто забувати, що організму потрібен час на відновлення, тому не варто виснажувати себе ранніми підйомами. Здоровий сон позбавить вас від напруги і втоми.
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