Існує декілька причин через які жінка не відчуває оргазм.

Сидячий спосіб життя, зневоднення, ліки, високі підбори і нездатність відверто поговорити з партнером є причинами відсутності оргазму у жінки.

Давайте розбиратися з кожною з них детальніше.

Сидячий образ життя

Від тривалого сидіння слабшають м’язи тазу, а саме вони відіграють важливу роль при оргазмі. Терапевт-сексолог Кат Ван Кірк радить завести будильник і щопівгодини вставати і розминатися. Також робіть вправи для вумбілдингу і просто стискайте вагінальні м’язи, поки сидите.

Ліки

Знеболюючі препарати відключають чутливість і нерви, щоб зняти больові відчуття. Але разом з тим вони перешкоджають і отриманню задоволення.

Зневоднення

Необхідно випивати два літри води протягом дня. В іншому випадку порушується обмін речовин і вироблення гормонів. Ну і про який оргазм може йти мова?

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Високі підбори

Підбори порушують кровообіг і позначаються на здатності відчувати оргазм. Доктор Еден Фромберг стверджує, що постійно напружені м’язи ніг є однією з причин проблем з оргазмом.

Страх відвертості

Ліжко – місце одкровень. Тут не потрібно приховувати все під кількома завісами таємниці. Навчіться чесно зізнаватися у своїх бажаннях партенру і у діалозі прямо висловлюйте свої фантазії. Не соромтеся – на кону ваше задоволення.

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