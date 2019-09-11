Існує декілька причин через які жінка не відчуває оргазм.
Сидячий спосіб життя, зневоднення, ліки, високі підбори і нездатність відверто поговорити з партнером є причинами відсутності оргазму у жінки.
Давайте розбиратися з кожною з них детальніше.
Сидячий образ життя
Від тривалого сидіння слабшають м’язи тазу, а саме вони відіграють важливу роль при оргазмі. Терапевт-сексолог Кат Ван Кірк радить завести будильник і щопівгодини вставати і розминатися. Також робіть вправи для вумбілдингу і просто стискайте вагінальні м’язи, поки сидите.
Ліки
Знеболюючі препарати відключають чутливість і нерви, щоб зняти больові відчуття. Але разом з тим вони перешкоджають і отриманню задоволення.
Зневоднення
Необхідно випивати два літри води протягом дня. В іншому випадку порушується обмін речовин і вироблення гормонів. Ну і про який оргазм може йти мова?
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Високі підбори
Підбори порушують кровообіг і позначаються на здатності відчувати оргазм. Доктор Еден Фромберг стверджує, що постійно напружені м’язи ніг є однією з причин проблем з оргазмом.
Страх відвертості
Ліжко – місце одкровень. Тут не потрібно приховувати все під кількома завісами таємниці. Навчіться чесно зізнаватися у своїх бажаннях партенру і у діалозі прямо висловлюйте свої фантазії. Не соромтеся – на кону ваше задоволення.
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