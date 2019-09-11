До інфекційної лікарні з діагнозом менінгіт госпіталізовано шістьох учнів школи №155 у Харкові.

У Харкові на менінгіт захворіли учні шостого та восьмого класів школи №155.

За словами директора Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любові Махоти, п’ятеро дітей захворіли ще до початку навчального року та одна дитина – на третій день відвідування школи.

Можливо, діти контактували поза школою, тому спалах захворювання не пов’язують з навчальним закладом.

У школі провели дезифенкцію та інші протиепідемічні заходи.

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Махота нагадала, що менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхом, їй також притаманна сезонність – підвищення рівня захворюваності наприкінці серпня – на початку вересня.

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Джерело: Коментарі