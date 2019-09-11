PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Спалах менінгіту в Харкові: у лікарні шестеро школярів

До інфекційної лікарні з діагнозом менінгіт госпіталізовано шістьох учнів школи №155 у Харкові.

Лікарня

У Харкові на менінгіт захворіли учні шостого та восьмого класів школи №155.

За словами директора Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любові Махоти, п’ятеро дітей захворіли ще до початку навчального року та одна дитина – на третій день відвідування школи.

Можливо, діти контактували поза школою, тому спалах захворювання не пов’язують з навчальним закладом.

У школі провели дезифенкцію та інші протиепідемічні заходи.

Читайте:  Згоріло за два дні. У Хмельницькій області від менінгіту померло немовля

Махота нагадала, що менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхом, їй також притаманна сезонність – підвищення рівня захворюваності наприкінці серпня – на початку вересня.

Раніше Факти ICTV розповідали про симптоми та наслідки менінгіту.

Джерело: Коментарі

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Менінгіт: перші ознаки і наслідки
Менінгіт: перші ознаки і наслідки
геннадий дронов
Умови в’язниці, праця та привілеї. Ексклюзивне інтерв’ю Геннадія Дронова
Суд у Харкові скасував перейменування проспекту на честь Жукова
Суд у Харкові скасував перейменування проспекту на честь Жукова
Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто
Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто
У Харкові застрелився працівник виправної колонії
У Харкові застрелився працівник виправної колонії
БТРів не буде: чому Харківське КБ Морозова на межі банкрутства
БТРів не буде: чому Харківське КБ Морозова на межі банкрутства
міст харків
5 років в’язниці загрожує дорожникам за обвал мосту під Харковом
Причина обрушення мосту в Харкові
Причина обвалення моста у Харкові – версія Укравтодору
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка