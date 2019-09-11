З проблемою появи пивного живота стикаються ледь не всі любителі пива. Як пити пиво і не товстіти – читайте в матеріалі.

Алкоголь – один із найкалорійніших продуктів. Але калорійність пива не така вже й висока. Вона становить лише 40-50 кілокалорій на 100 г.

Щоб пити пиво і не товстіти, потрібно дотримуватися простих правил.

Під час вибору напою потрібно звертати увагу на склад. Світле пиво дійсно може містити менше спирту або калорій, тоді як низьковуглеводний напій, ймовірно, містить лише трохи менше вуглеводів.

Допоможе тримати фігуру в нормі безалкогольне пиво. Воно менш калорійне, ніж звичайне.

До речі, значення має навіть пивний бокал. Його форма впливає на алкогольну “поведінку”.

У 2015 році вчені провели експеримент, який показав, що люди п’ють більше, якщо пиво розливають у вигнуті або різнокольорові склянки. Крім того, коли пиво наливають у склянку з відмітками про кількість випитого, то швидкість пиття збільшується до 10 хвилин (порівняно з 9,1 хвилини без відміток).

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Ще однією причиною появи пивного живота є закуски, які людина вживає разом з пивом. А наявність хмелю в пиві сильно підвищує апетит.

Часто разом з келихом напою може піти пачка чіпсів, копчена риба, сухарики, смажені курячі крильця. Всі ці продукти дуже калорійні. Саме вони, передусім, призводять до збільшення маси тіла.

Спробуйте пити пиво без закусок і переконаєтеся в тому, що живіт перестане рости.

Варто також пам’ятати про норму пива, яку можна випити протягом дня. Аби не розтягувати свій шлунок, потрібно обмежитися трьома-чотирма склянками в день. Адже розтягнутий шлунок може викликати переїдання.

Також не рекомендується пити пиво ввечері та поєднувати його з солоною їжею. Це може викликати набряки, які призводять до збільшення об’єму тіла.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, кому категорично не можна пити пиво.