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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як зняти похмілля

Похмілля – стан, викликаний отруйною дією алкоголю на організм. Як з ним боротися, розібралися Факти ICTV.

Як зняти похмілля

Симптоми похмілля:

  • сильне почуття спраги, сухість у роті
  • набряки
  • головний біль
  • тремтіння у всьому тілі
  • нудота, можлива блювота
  • апатія, неможливість зосередитися, депресія

Кілька способів швидко зняти похмілля:

  • Пийте рідину. Вона допоможе досить швидко вивести алкоголь з організму.
  • Виспіться. Не важливо який час доби, просто зашторте вікна і попросіть, щоб вас ніхто не турбував.
  • Прийміть контрасnний душ.
  • Зробіть холодний компрес. Це допоможе позбутися від головного болю.
  • Прогуляйтеся на свіжому повітрі. Свіже повітря здатне протверезити.
  • Прийміть таблетки. Тут вам допоможе активоване вугілля і ентеросгель.
  • Погризіть кору верби. Це старий, але перевірений метод.
  • Їжте мед. Він допоможе вам відновити рівень глюкози в організмі.
  • Поснідайте. Цей прийом їжі не в якому разі не можна пропускати. Їжа повинна бути легкою.

Читайте: Як пережити похмілля на роботі

Фото: Dreamstime

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