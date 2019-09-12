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Факти / Lifestyle

Чому жінки плачуть після сексу

Близько 10% жінок помічають, що після сексу їм стає сумно. У чому ж причина – далі у матеріалі.

Чому жінки плачуть після сексу

Жінка може плакати після сексу з декількох причин – від щастя або депресії. Іноді плач після сексу є біологічною реакцією організму.

Останнє допомагає зменшити напругу та інтенсивне фізичне збудження. Вся стримувана сексуальна енергія раптово вивільняється, що іноді може дійсно довести до сліз.

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Плакати після інтиму жінка може і у разі депресії. При чому відчуттся суму може тривати протягом години. Є навіть медична назва цього явища – посткоітальна дисфорія.

Психологи пов’язують цей стан з невдоволенням стосунками з партнером або життям у цілому.

До речі, Факти ICTV писали про п’ять головних небезпечних побічних ефектів пов’язаних з сексом.

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