Еректильна дисфункція може виникнути через безліч причин, а це може викликати проблеми і з фізичним, і психологічним здоров’ям.

Еректильна дисфункція – це часткова чи повна втрата здатності до ерекції та її достатньо тривалого утримання. Також вона може супроводжуватися зменшенням лібідо чи передчасною або затриманою еякуляцією.

– Не варто ставити на собі хрест і гадати, що без сексу можна прожити, чи бігти шукати нові стосунки в сподіванні на сильніше збудження. Адже еректильна дисфункція стосується і фізичного здоров’я, і психічного, – зазначила колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

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Повна еректильна дисфункція буває досить рідко – внаслідок радикального видалення простати. В більшості випадків мова йде про часткову дисфункцію.

Основний перелік того, що може погіршувати ерекцію:

Серцево-судинні хвороби.

Клінічна депресія.

Збільшення простати.

Зайва вага.

Критичним є вісцеральне ожиріння – відкладання жиру не під шкірою, а між внутрішніми органами.

Хвороба Пейроні – викривлення пенісу через поздовжнє ущільнення фіброзної тканини, яке робить ерекцію болісною чи неможливою.

Множинний склероз — поступове відмирання периферійних нейронів і втрата чутливості.

Хронічна хвороба нирок.

Гормональні порушення

Травми пенісу, хребту, простати, сечового міхура чи куприку.

Видалення пухлини сечового міхура.

Куріння.

Зловживання алкоголем.

Брак фізичної активності.

Крім хвороб, еректильну дисфункцію можуть спричиняти також ліки, зокрема:

Препарати, що приймають при гіпертензії.

Антиандрогени.

Антидепресанти. Транквілізатори і рецептурні седативні засоби.

Засоби для зменшення апетиту.

Препарати, якими лікують виразку.

Є також психологічні чинники, які накопичуються та погіршують стан після перших же ознак дисфункції:

Брак сну.

Страх, що не буде ерекції, тривожність.

Почуття провини через свою потенцію чи щось інше (подружні зради, наприклад).

Низька самооцінка, життєва криза, завищені очікування щодо себе чи партнерки.

Стрес через сексуальність чи життя загалом.

Відсутність практики.

– Дослідження показують, що в багатьох випадках еректильна функція може покращитися без медикаментозних стимуляторів збудження, завдяки лікуванню чи запобіганню хронічних хвороб та наявності гармонійних стосунків та дозвілля, – підкреслила Супрун.

Раніше Факти ICTV писали, що відсутність сексу негативно впливає на жіноче здоров’я і красу.