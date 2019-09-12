Еректильна дисфункція може виникнути через безліч причин, а це може викликати проблеми і з фізичним, і психологічним здоров’ям.
Еректильна дисфункція – це часткова чи повна втрата здатності до ерекції та її достатньо тривалого утримання. Також вона може супроводжуватися зменшенням лібідо чи передчасною або затриманою еякуляцією.
– Не варто ставити на собі хрест і гадати, що без сексу можна прожити, чи бігти шукати нові стосунки в сподіванні на сильніше збудження. Адже еректильна дисфункція стосується і фізичного здоров’я, і психічного, – зазначила колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.
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Повна еректильна дисфункція буває досить рідко – внаслідок радикального видалення простати. В більшості випадків мова йде про часткову дисфункцію.
Основний перелік того, що може погіршувати ерекцію:
- Серцево-судинні хвороби.
- Клінічна депресія.
- Збільшення простати.
- Зайва вага.
- Критичним є вісцеральне ожиріння – відкладання жиру не під шкірою, а між внутрішніми органами.
- Хвороба Пейроні – викривлення пенісу через поздовжнє ущільнення фіброзної тканини, яке робить ерекцію болісною чи неможливою.
- Множинний склероз — поступове відмирання периферійних нейронів і втрата чутливості.
- Хронічна хвороба нирок.
- Гормональні порушення
- Травми пенісу, хребту, простати, сечового міхура чи куприку.
- Видалення пухлини сечового міхура.
- Куріння.
- Зловживання алкоголем.
- Брак фізичної активності.
Крім хвороб, еректильну дисфункцію можуть спричиняти також ліки, зокрема:
- Препарати, що приймають при гіпертензії.
- Антиандрогени.
- Антидепресанти. Транквілізатори і рецептурні седативні засоби.
- Засоби для зменшення апетиту.
- Препарати, якими лікують виразку.
Є також психологічні чинники, які накопичуються та погіршують стан після перших же ознак дисфункції:
- Брак сну.
- Страх, що не буде ерекції, тривожність.
- Почуття провини через свою потенцію чи щось інше (подружні зради, наприклад).
- Низька самооцінка, життєва криза, завищені очікування щодо себе чи партнерки.
- Стрес через сексуальність чи життя загалом.
- Відсутність практики.
– Дослідження показують, що в багатьох випадках еректильна функція може покращитися без медикаментозних стимуляторів збудження, завдяки лікуванню чи запобіганню хронічних хвороб та наявності гармонійних стосунків та дозвілля, – підкреслила Супрун.
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