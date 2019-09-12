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Факти / Lifestyle

Не варто ставити на собі хрест – причини погіршення ерекції у чоловіків

Еректильна дисфункція може виникнути через безліч причин, а це може викликати проблеми і з фізичним, і психологічним здоров’ям.

Не варто ставити на собі хрест – причини погіршення ерекції у чоловіків

Еректильна дисфункція – це часткова чи повна втрата здатності до ерекції та її достатньо тривалого утримання. Також вона може супроводжуватися зменшенням лібідо чи передчасною або затриманою еякуляцією.

– Не варто ставити на собі хрест і гадати, що без сексу можна прожити, чи бігти шукати нові стосунки в сподіванні на сильніше збудження. Адже еректильна дисфункція стосується і фізичного здоров’я, і психічного, – зазначила колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун.

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Повна еректильна дисфункція буває досить рідко – внаслідок радикального видалення простати. В більшості випадків мова йде про часткову дисфункцію.

Основний перелік того, що може погіршувати ерекцію:

  • Серцево-судинні хвороби.
  • Клінічна депресія.
  • Збільшення простати.
  • Зайва вага.
  • Критичним є вісцеральне ожиріння – відкладання жиру не під шкірою, а між внутрішніми органами.
  • Хвороба Пейроні – викривлення пенісу через поздовжнє ущільнення фіброзної тканини, яке робить ерекцію болісною чи неможливою.
  • Множинний склероз — поступове відмирання периферійних нейронів і втрата чутливості.
  • Хронічна хвороба нирок.
  • Гормональні порушення
  • Травми пенісу, хребту, простати, сечового міхура чи куприку.
  • Видалення пухлини сечового міхура.
  • Куріння.
  • Зловживання алкоголем.
  • Брак фізичної активності.

Крім хвороб, еректильну дисфункцію можуть спричиняти також ліки, зокрема:

  • Препарати, що приймають при гіпертензії.
  • Антиандрогени.
  • Антидепресанти. Транквілізатори і рецептурні седативні засоби.
  • Засоби для зменшення апетиту.
  • Препарати, якими лікують виразку.

Є також психологічні чинники, які накопичуються та погіршують стан після перших же ознак дисфункції:

  • Брак сну.
  • Страх, що не буде ерекції, тривожність.
  • Почуття провини через свою потенцію чи щось інше (подружні зради, наприклад).
  • Низька самооцінка, життєва криза, завищені очікування щодо себе чи партнерки.
  • Стрес через сексуальність чи життя загалом.
  • Відсутність практики.

– Дослідження показують, що в багатьох випадках еректильна функція може покращитися без медикаментозних стимуляторів збудження, завдяки лікуванню чи запобіганню хронічних хвороб та наявності гармонійних стосунків та дозвілля, – підкреслила Супрун.

Раніше Факти ICTV писали, що відсутність сексу негативно впливає на жіноче здоров’я і красу.

Фото: Dreamstime

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