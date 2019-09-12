За допомогою сервісу helsi можна записатися до лікаря через інтернет.

У Києві є можливість записатися до лікаря через інтернет. Для цього необхідно виконати декілька простих дій у вашому браузері:

Зайдіть на сторінку сервісу helsi в інтернеті.

Введіть у пошуку спеціальність лікаря. Почати варто з сімейного лікаря, адже саме він направить до інших фахівців після первинного огляду.

Оберіть район, де ви зареєстровані. Оберіть лікаря, зручну дату та час прийому.

Зареєструйтеся:

після того, як ви введете свій номер телефону, має надійти SMS-повідомлення з паролем для входу в систему. Пароль збережіть;

заповніть поля реєстраційної форми.

Щоб записати на прийом до лікаря дитину, додайте також інформацію про неї.

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Прийом можна скасувати в особистому кабінеті. Там же можна побачити особисті дані користувача та інформацію про візити.

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