У США через помилку лікарів у подружжя європеоїдної раси народилася дитина-азіат.

В американському штаті Нью-Джерсі у подружньої пари народилася дитина іншої раси. Це сталося після того, як вони звернулися у репродуктивну клініку для екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Довідка. Екстракорпоральне запліднення – це медична технологія подолання безпліддя, при якій запліднення яйцеклітини відбувається у штучних умовах поза організмом матері.

Те, що дитина від іншого чоловіка, стало відомо не відразу. А тільки після того, як у дівчинки почали проявлятися риси типові для азіатів. Обоє батьків є представниками європеоїдної раси.

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У підсумку вони розлучилися і подали на клініку у суд.

Вони заявляють, що витратили близько $500 тис. на послуги репродуктологів. Також вони вважають, що помилка призвела до розлучення.

Суд постановив, що клініка повинна передати списки донорів, а також лікарів, які працювали тоді у клініці.

До речі, пара з Нью-Йорка подала в суд на клініку з лікування безпліддя в Лос-Анджелесі після того, як жінка, що пройшла процедуру штучного запліднення вартістю понад $100 тис, народила двох хлопчиків від інших батьків.