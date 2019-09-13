Як розпізнати симптоми інсульту, як надати першу допомогу, що робити для профілактики – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.
Інсульт – це порушення роботи і пошкодження тканин мозку, яке виникає внаслідок порушення його кровообігу.
Інсульт виникає через раптове припинення надходження крові у клітини мозку, через що вони починають відмирати.
Близько 80% всіх випадків складає ішемічний інсульт, який виникає через блокування судин тромбом. Існує ще і геморагічний інсульт, що виникає через розрив судини, що призводить до крововиливу.
До речі, у Всесвітній день боротьби з інсультом в київському метро проходить акція Впізнай інсульт.
Так, на станції Золоті ворота живі статуї розповідають про перші ознаки інсульту і наочно їх демонструють.
На жаль, в Україні ця проблема особливо актуальна.
Щорічно в Україні від 100 до 120 тис. осіб вперше переносять мозковий інсульт.
Захворюваність становить 280-290 випадків на 100 тис. населення і перевищує середній показник у розвинених країнах Європи (200 на 100 тис. населення).
І близько третини хворих інсультом у нашій країні (33-36%) – люди працездатного віку.
Симптоми інсульту
Протягом перших трьох годин можна повністю усунути наслідки інсульту. Але для цього потрібно вміти діагностувати напад.
До симптомів інсульту відносяться:
- раптова слабкість, оніміння, параліч м’язів обличчя, кінцівки (зазвичай з одного боку тіла)
- порушення мови
- різке погіршення зору на один або обидва ока
- запаморочення і гострий головний біль
- втрата рівноваги і різке порушення ходи
При появі цих симптомів потрібно терміново викликати швидку допомогу.
Для того, щоб розпізнати інсульт, попросіть людину:
- посміхнутися
- сказати просте речення, таке як Сьогодні гарна погода або Я їду на роботу
- підняти обидві руки
- висунути язик. Якщо він викривлений або повернутий, то це ознака інсульту
Проблема навіть з одним із завдань може бути ознакою інсульту.
При симптомах, які вказані вище, потрібно терміново дзвонити у швидку, а не намагатися впоратися самостійно.
Профілактика інсульту
Перевірка артеріального тиску. Половина інсультів трапляються через високий тиск. Тому регулярні перевірки можуть врятувати здоров’я.
Спорт і харчування. Неправильний раціон та відсутність фізичних вправ можуть призвести до ожиріння. Через нього збільшується ризик інсульту на 64%.
Також ожиріння провокує підвищення тиску та цукровий діабет. Якщо займатися фізкультурою, споживати менше солі та більше фруктів, овочів — ймовірність інсульту знижується на третину.
Відсутність стресу. Постійний стрес спричиняє надмірну активність мозку – останній повинен обробляти багато негативних емоцій. Такий стан наближає до серцевих хвороб та інсульту.
Перевірка серцевого ритму. Наявність нерегулярного серцевого ритму, відомого як фібриляція передсердь, збільшує ризик розвитку інсульту в п’ять разів. Єдиний шлях попередити такий симптом — періодична перевірка ритму.
Відмова від шкідливих звичок. Повна відмова від куріння та алкоголю зможуть не тільки подарувати додаткові роки життя, а й убезпечити себе від інсульту.Читайте: Знижує ризик інфаркту та інсульту - продукт від 5 хвороб Інсульт, сліпота і ще 5 хвороб, які викликає куріння Аритмія та ішемічний інсульт. Відоме знеболювальне визнали небезпечним
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