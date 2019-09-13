Злякатися, затримати дихання, перебирати в голові знайомих, які можуть згадувати – ці методи зупинити гикавку популярні, проте малоефективні. Факти ICTV розібралися, як позбутися гикавки дієвими способами.
Звідки береться
Існує кілька найпоширеніших причин виникнення гикавки:
- Стресові ситуації. Багато людей починають гикати від хвилювання. Як правило, це швидко проходить, але від великого стресу бувають випадки затяжного гикання.
- Переохолодження. В такий спосіб організм реагує на холод. У цьому випадку достатньо просто зігрітися, щоб зупинилися мимовільні звуки.
- Переїдання. Коли їжі в організмі занадто багато, таким чином він дає про це знати. Також причиною ікоти може бути зловживання алкогольними напоями.
- Реакція на анестетики. Для хірургів звична картина, коли люди гикають після наркозу. Це індивідуальна реакція організму на препарати – така гикавка зазвичай швидко проходить.
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Рідше гикавка може сигналізувати про розвиток серйозного захворювання.
Як зупинити гикавку
Велика кількість ефективних порад дозволяє швидко зупинити небажане гикання:
- З’їсти щось кисле. Безпрограшний варіант – лимон. Навіть невелика долька може припинити гикавку, однак не варто зловживати цим фруктом, особливо натщесерце.
- Відтягнути язика. Улюблений спосіб багатьох лікарів. Потрібно на 3 секунди відтягнути язика пальцями або висунути його якомога далі.
- Випити води. Затисніть вуха пальцями та невеликими ковтками випийте через трубочку близько 400 мл прохолодної води. Цей спосіб безвідмовно працює вже 40 років.
- Дихайте животом. Спробуйте вдихнути так глибоко, як тільки можете, проштовхнувши повітря в черевну порожнину. Повторіть декілька разів.
Зазвичай достатньо і 20 хвилин, щоб сама собою пройшла навіть сильна гикавка. Якщо ж нічого не допомагає, і ви мучитеся декілька годин підряд – зверніться до лікаря. Така гикавка може бути симптомом серйозного захворювання. Наприклад, запалення легень, грижі стравохідного отвору діафрагми і навіть ознакою ракової пухлини.
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