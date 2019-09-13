Злякатися, затримати дихання, перебирати в голові знайомих, які можуть згадувати – ці методи зупинити гикавку популярні, проте малоефективні. Факти ICTV розібралися, як позбутися гикавки дієвими способами.

Звідки береться

Існує кілька найпоширеніших причин виникнення гикавки:

Стресові ситуації . Багато людей починають гикати від хвилювання. Як правило, це швидко проходить, але від великого стресу бувають випадки затяжного гикання. Переохолодження . В такий спосіб організм реагує на холод. У цьому випадку достатньо просто зігрітися, щоб зупинилися мимовільні звуки. Переїдання . Коли їжі в організмі занадто багато, таким чином він дає про це знати. Також причиною ікоти може бути зловживання алкогольними напоями. Реакція на анестетики . Для хірургів звична картина, коли люди гикають після наркозу. Це індивідуальна реакція організму на препарати – така гикавка зазвичай швидко проходить.

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Рідше гикавка може сигналізувати про розвиток серйозного захворювання.

Як зупинити гикавку

Велика кількість ефективних порад дозволяє швидко зупинити небажане гикання:

З’їсти щось кисле. Безпрограшний варіант – лимон. Навіть невелика долька може припинити гикавку, однак не варто зловживати цим фруктом, особливо натщесерце. Відтягнути язика. Улюблений спосіб багатьох лікарів. Потрібно на 3 секунди відтягнути язика пальцями або висунути його якомога далі. Випити води. Затисніть вуха пальцями та невеликими ковтками випийте через трубочку близько 400 мл прохолодної води. Цей спосіб безвідмовно працює вже 40 років. Дихайте животом. Спробуйте вдихнути так глибоко, як тільки можете, проштовхнувши повітря в черевну порожнину. Повторіть декілька разів.

Зазвичай достатньо і 20 хвилин, щоб сама собою пройшла навіть сильна гикавка. Якщо ж нічого не допомагає, і ви мучитеся декілька годин підряд – зверніться до лікаря. Така гикавка може бути симптомом серйозного захворювання. Наприклад, запалення легень, грижі стравохідного отвору діафрагми і навіть ознакою ракової пухлини.

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