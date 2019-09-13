Печія дає про себе знати печінням у грудях, дискомфортом в животі та гірким присмаком у роті. Це наслідки потрапляння соляної кислоти у стравохід, які зазвичай виникають через проблеми з харчуванням, шкідливі звички, під час вагітності. Факти ICTV підібрали дієві способи, як позбутися печії.

Припиняємо печію швидко

Неприємні симптоми зазвичай виникають через декілька хвилин після прийому їжі та тривають в середньому дві години. Головне під час нападу – швидко нейтралізувати біль. В цьому допоможуть наступні поради:

Випийте води. Склянка води кімнатної температури знизить рівень кислотності у шлунку. Головне після цього не приймати горизонтальне положення. Сода. Розмішайте пів чайної ложки соди у 250 мл води. Випийте розчин маленькими ковтками. Постійно пити такий напій не варто, оскільки він негативно впливає на організм. Соду також заборонено приймати вагітним, жінкам, які годують, та людям з гіпертонією. Активоване вугілля. Вбирає залишки кислоти, тому зупиняє печію. Можна запити кілька таблеток водою, або ж розтовкти їх та розчинити у склянці молока.

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Смачні способи боротьби з печією

Виявляється, цього неприємного явища можна позбутися і приємними способами:

Банани та ананаси. У їхньому складі є елементи, які усувають печію та зменшують больові відчуття. Ананасовий сік також корисний при різноманітних розладах травлення. Мигдаль. Цей горіх нейтралізує шлунковий сік. При перших симптомах достатньо з’їсти 10 штук мигдалю – і печія зникне за декілька хвилин. Допоможуть також грецькі горіхи, соняшникове та гарбузове насіння. Молоко. Достатньо близько 200 мл, щоб зменшити надлишкову кислотність. Але молоко допомагає лише на початкових стадіях захворювання.

Профілактика печії

Часта та сильна печія не турбуватимуть вас, якщо дотримуватися наступних правил:

Зменшіть порції та їжте шість-сім разів на день з рівними інтервалами між прийомами їжі. Намагайтеся їсти повільно, ретельно пережовуючи кожен шматочок. Після ситного обіду не відпочивайте на дивані, а краще прогуляйтесь. Якщо немає можливості, сядьте на стілець зі спинкою. Обмежте в раціоні гостру, жирну, смажену, кислу їжу. Також варто відмовитися від помідорів, цукру, солодощів, кави, цитрусових фруктів, солодкої газованої води. Не зловживайте алкоголем та сигаретами. Відмовтесь від фізичних навантажень одразу після прийому їжі. Не надягайте одяг, який занадто обтягує.

Зверніться за медичною допомогою, якщо печія турбує вас кілька разів на тиждень. Можливо, причина в проблемах зі шлунково-кишковим трактом.

До речі, неправильне харчування – надмірне споживання солодощів та надто солоної їжі – є причиною кожної п’ятої смерті на планеті. Навіть куріння не впливає так вбивче.