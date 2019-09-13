Схуднути на 2-5 кілограм можна без шкоди для здоров’я, не дотримуючись жодних дієт і не вживаючи препарати для схуднення.
Як схуднути без дієт:
- Пийте заварену каву з корицею, ваніллю тачервоним перцем. Але це слід робити не частіше разу на день. Така суміш непогано розганяє метаболізм.
- Грейпфрут відмінно спалює жир, тому варто перед кожним прийомом їжі, навіть якщо ви просто хочете з’їсти цукерку, з’їдати по половині фрукта.
- Перед кожним прийомом їжі, за 30 хвилин слід випити 1 склянку чистої води. Таким чином їжа буде правильно перетравлюватися і не буде відкладатися в жир.
- Харчуйтеся правильно. Намагайтеся уникати фастфудів, напівфабрикатів і жирної їжі. Забудьте про солодке та газовану воду.
- Займіться спортом. Для того, щоб худнути і зберігати вагу необхідно рухатися. Якщо ви не готові йти в зал, то спробуйте робити зарядку вдома або регулярно ходити на прогулянки.
- Спіть не менше 8-9 годин. Хороший, здоровий сон допомагає організму відновиться. Під час сну виробляється лептин, який впливає на відчуття ситості.
- Пийте від 1,5 літра води. До цього числа не входить чай, кава та інші напої.