PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як схуднути без дієт – 7 порад

Схуднути на 2-5 кілограм можна без шкоди для здоров’я, не дотримуючись жодних дієт і не вживаючи препарати для схуднення.

похудение

Як схуднути без дієт:

  1. Пийте заварену каву з корицею, ваніллю тачервоним перцем. Але це слід робити не частіше разу на день. Така суміш непогано розганяє метаболізм.
  2. Грейпфрут відмінно спалює жир, тому варто перед кожним прийомом їжі, навіть якщо ви просто хочете з’їсти цукерку, з’їдати по половині фрукта.
  3. Перед кожним прийомом їжі, за 30 хвилин слід випити 1 склянку чистої води. Таким чином їжа буде правильно перетравлюватися і не буде відкладатися в жир.
  4. Харчуйтеся правильно. Намагайтеся уникати фастфудів, напівфабрикатів і жирної їжі. Забудьте про солодке та газовану воду.
  5. Займіться спортом. Для того, щоб худнути і зберігати вагу необхідно рухатися. Якщо ви не готові йти в зал, то спробуйте робити зарядку вдома або регулярно ходити на прогулянки.
  6. Спіть не менше 8-9 годин. Хороший, здоровий сон допомагає організму відновиться. Під час сну виробляється лептин, який впливає на відчуття ситості.
  7. Пийте від 1,5 літра води. До цього числа не входить чай, кава та інші напої.

Читайте: Помилки любителів здорового способу життя

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка