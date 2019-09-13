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З 2020 року держава платитиме за операції та стаціонар

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що реформа системи охорони здоров’я на вторинному (амбулаторна) і третинному (стаціонарна) рівнях розпочнеться у 2020 році, але точна дата буде залежати від бюджету.

Лікар

Зміни на вторинному та третинному рівнях точно будуть у 2020 році, запевнила глава МОЗ Зоряна Скалецька.

Тобто з наступного року держава обіцяє платити не лише за сімейного лікаря, а й за операції та стаціонар.

– А далі будемо дивитися, наскільки добре комунікуватимемо з місцевою владою, щоб не було неготовності з боку НСЗУ, місцевої влади і пацієнтів, – зазначила вона.

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При цьому глава Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Олег Петренко повідомив, що підготовлений проект бюджету передбачає старт реформ вторинного і третинного рівня з 1 квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше старт третинного рівня планувався з 1 січня 2020 року, а вторинки – з 1 липня 2019 року.

У 2020 році на пологи планують виділяти 8 500 грн, на лікування інсульту та інфаркту 19 500 грн і 15 800 грн відповідно.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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