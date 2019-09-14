Регулярне вживання чаю позитивно впливає на здоров’я мозку, доводять учені з сінгапурського університету.
Вживання чаю має позитивний вплив на ефективність мозкових зв’язків. До такого висновку дійшли вчені з Національного університету Сінгапуру.
У їхньому дослідженні взяли участь 36 людей у віці від 60 років, яких розділили на дві групи.
У першу потрапили любителі чаю, які п’ють напій часто (мінімум чотири рази на тиждень), а в іншу ті, хто не п’є його або вживає рідше.
Спостерігаючи за людьми, вчені дійшли висновку, що ефективність взаємозв’язків у мозку була вищою у тих, хто не втрачав можливості пропустити чашку чаю.
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Також дослідники відзначають, що у любителів напою спостерігалося зменшення міжпівкульної асиметрії, що також корисно для організму.
До речі, раніше ми писали, скільки чашок чаю можна випивати щодня.
Джерело: Aging