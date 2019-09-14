PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чай покращує роботу мозку – вчені

Регулярне вживання чаю позитивно впливає на здоров’я мозку, доводять учені з сінгапурського університету.

Чай покращує роботу мозку – вчені

Вживання чаю має позитивний вплив на ефективність мозкових зв’язків. До такого висновку дійшли вчені з Національного університету Сінгапуру.

У їхньому дослідженні взяли участь 36 людей у ​​віці від 60 років, яких розділили на дві групи.

У першу потрапили любителі чаю, які п’ють напій часто (мінімум чотири рази на тиждень), а в іншу ті, хто не п’є його або вживає рідше.

Спостерігаючи за людьми, вчені дійшли висновку, що ефективність взаємозв’язків у мозку була вищою у тих, хто не втрачав можливості пропустити чашку чаю.

Читайте: Чим небезпечний чай з ромашки

Також дослідники відзначають, що у любителів напою спостерігалося зменшення міжпівкульної асиметрії, що також корисно для організму.

До речі, раніше ми писали, скільки чашок чаю можна випивати щодня.

Джерело: Aging

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка