Як правильно надавати першу медичну допомогу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

14 вересня Всесвітній день надання першої медичної допомоги. Тому сьогодні ми розповідаємо, як правильно надати допомогу.

Ніхто не може надавати першу медичну допомогу, окрім медиків. Та допомога, яку надають, приміром, очевидці на місці аварії, називається домедичною.

Щоб не розгубитися і грамотно надати першу допомогу, важливо дотримуватися таку послідовність дій:

1. Убезпечити себе, потерпілого і тих, хто поряд (наприклад, витягти постраждалого з палаючого автомобіля).

2. Перевірити наявність у потерпілого ознак життя (пульс, дихання, реакція зіниць на світло) і свідомості.

3. Викликати фахівців (103).

4. Надати невідкладну першу допомогу. Залежно від ситуації це може бути:

відновлення прохідності дихальних шляхів;

серцево-легенева реанімація;

зупинка кровотечі та інші заходи.

5. Не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.

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Як надавати домедичну допомогу

Поранення

Терміново зупинити кровотечу, затиснувши джгутом місце над раною. Якщо це можливо, то захистити рану від забруднення та інфекції — накласти асептичну пов’язку, за наявності дезінфікуючих засобів (перекис водню, розчин фурациліну, спиртовий розчин йоду тощо) протерти шкіру довкола рани.

Не можна промивати рану водою, засипати ліками, змазувати мазями, накладати вату!

Утоплення

Потрібно витягнути потерпілого з води й очистити ротову порожнину, видалити воду з дихальних шляхів, пригнувши голову потерпілого, покласти на спину, максимально відкинути його голову назад, запхавши під лопатки згорнутий одяг.

На відкритий рот покласти хустинку, затиснути потерпілому ніс і, зробивши глибокий вдих, щільно притискаючи свій рот до рота потерпілого, вдихнути весь об’єм повітря в легені потерпілого.

Якщо штучне дихання проведено правильно, то грудна клітка потерпілого повинна піднятися.

Для проведення непрямого масажу серця потерпілого треба покласти на тверду поверхню і натискати долонями, покладеними одна на одну на нижню частину грудної клітки.

Проведення штучного дихання та непрямого масажу серця чергується з натисканнями на грудну клітку з одним вдуванням повітря в легені.

Забій

Забезпечити спокій ушкодженому органові, стягнути пов’язкою, прикласти охолоджений предмет.

Вивих

Накласти холодний предмет; застосувати обезболювальне, знерухомити кінцівку в положенні вивиху.

Електротравми

Негайно припинити дію електричного струму, терміново доставити в лікувальний заклад, у разі припинення дихання або зупинки серця зробити штучне дихання та непрямий масаж серця.

Опіки термічні

Розрізати одяг навколо опіку, не відриваючи від тіла, накласти суху асептичну пов’язку; при великих опіках загорнути в сухе простирадло, терміново доставити в лікувальний заклад.

Не можна промивати опіки, змащувати, торкатися руками, проколювати пухирі!

Отруєння чадним газом

Винести на свіже повітря, зробити штучне дихання, розтирати, гріти ноги, дати подихати нашатирним спиртом.

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Раніше ми писали, як правильно надати першу допомогу потопаючому.