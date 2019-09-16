Кефірна дієта – сувора, але ефективна. Якщо вам дозволяє здоров’я – кефір і фрукти допоможуть вам схуднути та отримати відчуття легкості.

Кефірна дієта – ефективний спосіб схуднути за три дні. У вашому раціоні має бути тільки кефір і фрукти. Забудьте на цей час про фастфуд, солодке і цукор.

Меню дієти на 3 дні. За добу потрібно випити 1,5 л. кефіру без цукру за 6 прийомів і з’їсти 1 кг фруктів (яблука, грейпфрути, ківі і тд.).

Кефір можна пити від 1% жирності до 3,5%. Не допускайте зневоднення. Пийте не менше 1,5 літра води в день.

Виходити з кефірної дієти потрібно акуратно. Поступово вводьте в свій раціон продукти, що містять вуглеводи. На сніданок можна їсти цільнозернові пластівці, на обід можна легкий суп на курячому бульйоні, на вечерю відварну курку з невеликим кількість овочів гриль або приготовлених на пару.

Кефірна дієта дозволить дорбяче схуднути (до 5-9 кг), прибрати зайву вагу в області преса, отримати відчуття легкості у всьому організмі, поліпшити роботу шлунково-кишкового тракту, поліпшити стан шкіри і волосся, а також скоротити обсяг шлунка і контролювати переїдання.

Кефірна дієта відноситься до монодієти. Фахівці не рекомендують її використовувати, якщо у вас є проблеми зі здоров’ям або хронічні захворювання. Тому краще всього проконсультуватися з лікарем перед тим, як починати обмежувати себе в їжі.

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До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як схуднути за три дні на яблучній дієті.