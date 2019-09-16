Про причини серцевого нападу, симптоми та першу допомогу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Причини серцевого нападу

Високий рівень артеріального тиску і холестерину. Саме підвищений рівень холестерину в крові стає причиною виникнення тромбів в артеріях.

Неправильне харчування. Зловживання м’ясом або продуктами із потужним вмістом легкозасвоюваних вуглеводів та насичених жирів: фастфуд, алкоголь, спреди, цукор та сіль у великих кількостях.

Люди, що перенесли оперативне втручання на серці або попередній інфаркт.

Вік. У групі ризику чоловіки після 45 років і жінки після 55 років.

Надлишок ваги, ожиріння.

Малорухливий спосіб життя.

Цукровий діабет.

Паління.

Генетична схильність.

Симптоми серцевого нападу

Вчасно діагностувати симптоми нападу стенокардії дуже важливо, адже цей тривожний стан може дуже швидко перерости в інфаркт міокарда. Виникає серцевий напад внаслідок відсутності необхідної кількості кисню для серця через раптове звуження серцевих судин.

Характеризується ріжучим, пекучим болем та тяжкістю за грудиною або у лівій половині грудної клітки. Може віддавати в руку, горло, шию та нижню щелепу. Зникає після знерухомлення тіла – важливо сісти або лягти – та після прийому нітрогліцерину, дозу якого має визначити лікар.

Викликати швидку допомогу необхідно, якщо прийом ліків не дав належного ефекту протягом 15 хвилин або ж до симптомів додались:

слабкість і посилене відчуття страху, що схоже на панічну атаку;

прискорене серцебиття;

нудота;

кашель;

задишка;

потовиділення.

Якщо людина страждає на цукровий діабет або їй за 75 років, у неї може виникнути «тихий інфаркт», який протікає абсолютно безсимптомно.

Отже, у жодному разі не пускайте раптові симптоми на самоплив, посилаючись на перевтому, нерви чи брак сну. Пам’ятайте, чим швидше людина отримує необхідну медичну допомогу, тим більше матиме шансів вижити і повернутись до звичного життя.

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Своєчасна діагностика та профілактика – це ті важелі, які можуть зарадити розвитку ускладнень ССЗ.

Потурбуйтеся про зниження факторів ризику серцевого нападу. Комплекс протидії, насправді, не складний, але досить дієвий. Подбайте про своє здоров’я, адже формула профілактики серцевих недуг у ваших руках.

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