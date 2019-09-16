Про причини серцевого нападу, симптоми та першу допомогу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Причини серцевого нападу
- Високий рівень артеріального тиску і холестерину. Саме підвищений рівень холестерину в крові стає причиною виникнення тромбів в артеріях.
- Неправильне харчування. Зловживання м’ясом або продуктами із потужним вмістом легкозасвоюваних вуглеводів та насичених жирів: фастфуд, алкоголь, спреди, цукор та сіль у великих кількостях.
- Люди, що перенесли оперативне втручання на серці або попередній інфаркт.
- Вік. У групі ризику чоловіки після 45 років і жінки після 55 років.
- Надлишок ваги, ожиріння.
- Малорухливий спосіб життя.
- Цукровий діабет.
- Паління.
- Генетична схильність.
Симптоми серцевого нападу
Вчасно діагностувати симптоми нападу стенокардії дуже важливо, адже цей тривожний стан може дуже швидко перерости в інфаркт міокарда. Виникає серцевий напад внаслідок відсутності необхідної кількості кисню для серця через раптове звуження серцевих судин.
Характеризується ріжучим, пекучим болем та тяжкістю за грудиною або у лівій половині грудної клітки. Може віддавати в руку, горло, шию та нижню щелепу. Зникає після знерухомлення тіла – важливо сісти або лягти – та після прийому нітрогліцерину, дозу якого має визначити лікар.
Викликати швидку допомогу необхідно, якщо прийом ліків не дав належного ефекту протягом 15 хвилин або ж до симптомів додались:
- слабкість і посилене відчуття страху, що схоже на панічну атаку;
- прискорене серцебиття;
- нудота;
- кашель;
- задишка;
- потовиділення.
Якщо людина страждає на цукровий діабет або їй за 75 років, у неї може виникнути «тихий інфаркт», який протікає абсолютно безсимптомно.
Отже, у жодному разі не пускайте раптові симптоми на самоплив, посилаючись на перевтому, нерви чи брак сну. Пам’ятайте, чим швидше людина отримує необхідну медичну допомогу, тим більше матиме шансів вижити і повернутись до звичного життя.
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Своєчасна діагностика та профілактика – це ті важелі, які можуть зарадити розвитку ускладнень ССЗ.
Потурбуйтеся про зниження факторів ризику серцевого нападу. Комплекс протидії, насправді, не складний, але досить дієвий. Подбайте про своє здоров’я, адже формула профілактики серцевих недуг у ваших руках.
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