Стафілококи – це бомба сповільненої дії, яка в будь-який момент може нанести шкоду організму людини. Факти ICTV розібралися, що таке стафілокок та чому його варто остерігатися.

Що таке стафілокок

Це мікроорганізми, які розмножуються на шкірі людини та слизових оболонках. Вони цілком безпечні, допоки імунітет високий. Як тільки щось іде не так – інфекція атакує.

Стафілококи – дуже стійкі бактерії, які не бояться антибіотиків, сонячного проміння, спирту та перекису водню. Можуть жити у воді та їжі, виживають навіть після піврічної заморозки та висушування. Ці мікроорганізми є навіть на мобільному телефоні і непогано там почуваються.

Остерігатися стафілококу перш за все варто людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, військовослужбовцям, працівникам медичних закладів, дітям, вагітним та жінкам, які годують груддю.

Звідки береться

Заразитися стафілококом можна декількома шляхами:

не дотримуючись особистої гігієни – через одяг, засоби особистої гігієни, постільну білизну;

через повітря – вдихуючи кондиціоноване повітря чи перебуваючи у кімнаті з хворим на пневмонію;

через їжу. В неякісному м’ясі, молоці, солодощах чи на немитих продуктах може жити стафілокок. Перший симптом – харчове отруєння, яке загрожує сильною інтоксикацією та іншими негативними наслідками;

через кров, грудне молоко, слюну.

Найстрашніше те, що часто людина навіть не підозрює, що заражена стафілококом і мимоволі стає рознощиком.

Як виявити інфекцію

Симптоми стафілокока часто співпадають з іншими захворюваннями, а це лише ускладнює його виявлення. Загалом це:

підвищена температура тіла;

зменшення апетиту;

сонливість;

слабкість.

Крім того, інфекція може локалізуватися у певній частині організму:

шкіра: вугрі, фурункули, абсцеси;

кістки та суглоби: почервоніння шкіри, біль в руках і ногах;

дихальні шляхи: біль у горлі, нежить, сухий кашель;

ЖКТ: нудота, блювота, біль в животі, здуття;

сечостатева система: часті походи в туалет, біль при сечовипусканні.

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В чому небезпека

Якщо вчасно не відреагувати на симптоми, вони можуть перерости в ускладнення, наслідки від яких залишаються назавжди. Ось невеликий список хвороб, які “запускає” стафілокок:

запалення кісткового мозку;

серцева недостатність;

менінгіт;

запалення легенів;

сепсис – ураження всіх органів та систем.

Як лікується стафілокок

При найменших підозрах на інфекцію, лікар має направити вас зробити аналіз на стафілокок. Результати дослідження дозволяють виявити наявність бактерії, встановити її вид та, виходячи з цього, призначити лікування. Найпопулярніші види стафілокока – це золотистий, епідермальний, сапрофітний.

Ми вже згадували, що позбавитися від інфекції досить складно. Тож, як лікується стафілокок? На щастя, існують ефективні ліки. Крім того, лікарі радять підвищувати імунітет, вживати більше вітамінів і мінералів, покращувати обмін речовин.

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