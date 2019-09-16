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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Як позбутися перегару: перевірені способи

Як швидко позбутися перегару і повернути собі свіже дихання – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як позбутися перегару: перевірені способи

Перегар – неприємний наслідок вживання алкоголю. Факти ICTV розібралися, як його швидко позбутися.

Що це таке 

Перегар – неприємний запах з роту, який виникає внаслідок розщеплення алкоголю. Він проявляється приблизно через 2 години після вживання міцних напоїв – коли алкоголь та продукти його переробки з печінки потрапляють у кров. Тоді організм намагається очиститися, виводячи оцтову кислоту та інші продукти розпаду з неприємним запахом – через легені, піт та з мочею.

Важливо: Сморід іде від усього тіла, а не лише з роту, тому марно боротися з цим явищем тільки жуйкою або чищенням зубів.

Остаточно запах пропаде тільки, коли весь алкоголь вийде з організму. Цей процес займає мінімум 2 години, однак є способи швидко повернути собі свіже дихання.

Як позбутися перегару

Існує безліч способів, які допомагають організму швидше виводити алкогольні напої:

  1. Пийте багато рідини. Вода, сечогінні напої та продукти – допомагають ниркам працювати активніше, прискорюючи процес очищення. Підійдуть кава, зелений чай, вода, квас, кавун, кабачок.
  2. Прийміть душ. Піт також містить кислі продукти розпаду алкоголю. Тепла вода очищає пори. Якщо впевнені у здоров’ї серця, спробуйте ефективніший варіант – контрастний дущ. Він також покращує обмін речовин.
  3. Одягніть свіжий одяг, а не той, що вже встиг поглинути уїдливий запах.
  4. Промийте шлунок та кишківник. Якщо було багато закуски, варто розглянути радикальний спосіб – клізму. Або спробуйте викликати блювоту, після того як вип’єте 1 літр води.
  5. Прийміть активоване вугілля або інший сорбент. Це допоможе відновити роботу кишківника.
  6. Пожуйте щось з концентрованим запахом: фруктову жувальну гумку, кавові зерна, свіжу або сушену зелень (укроп, петрушку, лаврове листя), смажене насіння.
  7. Освіжіть ротову порожнину: почистіть зуби, прополощіть рот лимонним соком, скористайтеся м’ятними льодяниками.

Читайте: 7 способів пережити похмілля на роботі

Коли пройде? 

Швидкість очищення організму від перегару залежить від наступних факторів:

  1. Кількості випитого.
  2. Особливостей організму.
  3. Виду алкоголю, який ви вживали. У самогону і віскі – багатокомпонентний склад, тому наслідки від них складніші.
  4. Способів профілактики.
  5. Статі. У чоловіків алкоголь швидше виводиться з організму.
  6. Віку. Після 30 років метаболізм сповільнюється, тому і перегар тримається довше.
  7. Вага. Люди з зайвою вагою, як правило, п’яніють повільніше і випивають більше. А ще у них уповільнений метаболізм.

Зверніться до лікаря, якщо перегар не проходить протягом декількох днів. Він може бути симптомом небезпечної хвороби.

Нагадаємо, Факти ICTV розібралися, як протікають стадії алкоголізму, і хто більш схильний до цього захворювання.

Фото: Dreamstime

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