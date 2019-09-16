Як швидко позбутися перегару і повернути собі свіже дихання – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Перегар – неприємний наслідок вживання алкоголю. Факти ICTV розібралися, як його швидко позбутися.

Що це таке

Перегар – неприємний запах з роту, який виникає внаслідок розщеплення алкоголю. Він проявляється приблизно через 2 години після вживання міцних напоїв – коли алкоголь та продукти його переробки з печінки потрапляють у кров. Тоді організм намагається очиститися, виводячи оцтову кислоту та інші продукти розпаду з неприємним запахом – через легені, піт та з мочею.

Важливо: Сморід іде від усього тіла, а не лише з роту, тому марно боротися з цим явищем тільки жуйкою або чищенням зубів.

Остаточно запах пропаде тільки, коли весь алкоголь вийде з організму. Цей процес займає мінімум 2 години, однак є способи швидко повернути собі свіже дихання.

Як позбутися перегару

Існує безліч способів, які допомагають організму швидше виводити алкогольні напої:

Пийте багато рідини. Вода, сечогінні напої та продукти – допомагають ниркам працювати активніше, прискорюючи процес очищення. Підійдуть кава, зелений чай, вода, квас, кавун, кабачок. Прийміть душ. Піт також містить кислі продукти розпаду алкоголю. Тепла вода очищає пори. Якщо впевнені у здоров’ї серця, спробуйте ефективніший варіант – контрастний дущ. Він також покращує обмін речовин. Одягніть свіжий одяг, а не той, що вже встиг поглинути уїдливий запах. Промийте шлунок та кишківник. Якщо було багато закуски, варто розглянути радикальний спосіб – клізму. Або спробуйте викликати блювоту, після того як вип’єте 1 літр води. Прийміть активоване вугілля або інший сорбент. Це допоможе відновити роботу кишківника. Пожуйте щось з концентрованим запахом: фруктову жувальну гумку, кавові зерна, свіжу або сушену зелень (укроп, петрушку, лаврове листя), смажене насіння. Освіжіть ротову порожнину: почистіть зуби, прополощіть рот лимонним соком, скористайтеся м’ятними льодяниками.

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Коли пройде?

Швидкість очищення організму від перегару залежить від наступних факторів:

Кількості випитого. Особливостей організму. Виду алкоголю, який ви вживали. У самогону і віскі – багатокомпонентний склад, тому наслідки від них складніші. Способів профілактики. Статі. У чоловіків алкоголь швидше виводиться з організму. Віку. Після 30 років метаболізм сповільнюється, тому і перегар тримається довше. Вага. Люди з зайвою вагою, як правило, п’яніють повільніше і випивають більше. А ще у них уповільнений метаболізм.

Зверніться до лікаря, якщо перегар не проходить протягом декількох днів. Він може бути симптомом небезпечної хвороби.

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