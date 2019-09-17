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Факти / Lifestyle / Здоров'я

США атакує вірус-вбивця, який переносять комарі

У США більше десятка людей заразилися вірусом східного енцефаломієліту коней (EEE), двоє померли. Його переносники – звичайні комарі.

комар

Східний кінський енцефаліт – дуже рідкісне та серйозне захворювання, яке вражає переважно худобу, у випадку зараження людей призводить до незворотних порушень у роботі мозку, а то й до смерті.

Небезпека вірусу EEE також у тому, що він невиліковний. Третина інфікованих зазвичай помирає через кілька тижнів після зараження, або через кілька років через ураження мозку.

Успішне лікування можливе лише у випадку ранньої діагностики.

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У США комарі-носії вірусу зустрічаються в болотистих та лісистих районах з пізньої весни до ранньої осені. Кількість заражень EEE вже перевищило середньорічні показники: захворіли 11 американців, двоє померли.

Найбільший ризик бути укушеним зараженим комарем для людей, які працюють на свіжому повітрі. Найважче переносять хворобу діти та люди похилого віку.

Захиститися від них можна лише за допомогою сильних спреїв-репелентів. Також треба носити довгі штани та одяг з довгими рукавами.

До речі, вчені знайшли несподіваний засіб боротьби з комарами.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Pixabay

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