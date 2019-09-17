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Факти / Lifestyle

З точністю до 93%: алгоритм навчили діагностувати захворювання шкіри

Алгоритм навчили розпізнавати 26 захворювань шкіри за фотографіями з точністю до 93%.

З точністю до 93%: алгоритм навчили діагностувати захворювання шкіри

Дослідники з Google Health створили алгоритм, який навчили діагностувати 26 шкірних захворювань за фотографіями ураженої ділянки та скаргами пацієнта.

Система отримує на вхід зображення шкіри пацієнта і метадані, які включають в себе демографічну інформацію про пацієнта, його скарги на стан та історію наявності шкірних захворювань.

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В результаті алгоритм видає не точний діагноз, а три найбільш підходящих з 26 можливих, видаючи їм свою вагу.

Роботу алгоритму перевірили дерматологи: система правильно вгадує перший діагноз в 71% випадків, а один з трьох перших – в 93% випадків.

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Джерело: arXiv.org

Фото: Dreamstime

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