Китайські учені стверджують, що для запобігання виникненню діабету 2-го типу слід помірно вживати алкоголь щодня.
Випитий кухоль пива або келих вина на день може захистити організм людини від діабету 2-го типу.
До такого висновку дійшли вчені з Південно-Східного університету Китаю, у дослідженні яких взяли участь 575 осіб.
У людей, які помірно вживали алкоголь (20 г етанолу), спостерігалося поліпшення метаболізування глюкози, що знижує рівень інсуліну.
Крім того, споживання алкоголю виявилося пов’язано з більш низьким рівнем тригліцеридів, найбільш поширеним типом жирів, що містяться у продуктах харчування.
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Незважаючи на такі висновки, вчені заявили, що потрібні більш масштабні дослідження для подальшої оцінки впливу вживання алкоголю на рівень цукру в крові.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, кому категорично не можна пити пиво.
Джерело: EASD