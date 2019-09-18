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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Навіть треба: кому корисно пити пиво щодня

Китайські учені стверджують, що для запобігання виникненню діабету 2-го типу слід помірно вживати алкоголь щодня.

Навіть треба: кому корисно пити пиво щодня

Випитий кухоль пива або келих вина на день може захистити організм людини від діабету 2-го типу.

До такого висновку дійшли вчені з Південно-Східного університету Китаю, у дослідженні яких взяли участь 575 осіб.

У людей, які помірно вживали алкоголь (20 г етанолу), спостерігалося поліпшення метаболізування глюкози, що знижує рівень інсуліну.

Крім того, споживання алкоголю виявилося пов’язано з більш низьким рівнем тригліцеридів, найбільш поширеним типом жирів, що містяться у продуктах харчування.

Читайте: Як підібрати пиво за смаком

Незважаючи на такі висновки, вчені заявили, що потрібні більш масштабні дослідження для подальшої оцінки впливу вживання алкоголю на рівень цукру в крові.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, кому категорично не можна пити пиво.

Джерело: EASD

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