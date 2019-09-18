Сьогодні супермаркети переповнені різноманітними продуктами харчування. Але так буде не завжди.

Вже зараз населення планети перейшло межу в 7 мільярдів. І ця цифра досягне 9 до середини століття. А попит на їжу подвоїться.

І перші зміни в нашому раціоні можуть відбутися значно раніше ніж ми очікуємо. Планета швидко нагрівається через кліматичні зміни.

Через подовження весняно-літнього періоду цілком ймовірно, що ми зможемо збирати врожай стратегічних культур двічі на рік.

А от із м’ясом все куди складніше. Першими статус дефіцитних отримають яловичина та свинина.

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Однак там де безсилі економісти, на допомогу прийдуть вчені. Ідея створювати м’ясо не на фермі, а у лабораторії для багатьох може здатися занадто фантастичною. Але це вже відбувається зараз.

І цю заміну знайшли, в ізраїльській лабораторії. Тут зробили ставку на м’ясо, яке не потребує вбивства тварин і не впливає на екологію.

Та це не єдиний спосіб вирішити продовольчу кризу в недалекому майбутньому.

Комах легко вирощувати та в рази дешевше ніж худобу. Існують цілі ферми кормових комах. В хід йдуть жуки, таргани і навіть скорпіони. Та найпопулярніші – цвіркуни.

Та чи приживеться хліб із цвіркунів серед українців. Проведемо експеримент. Візьмемо звичний хліб без домішок та окремо, із борошна комах. За дегустаторів – звичайні перехожі. От тільки де який продукт говорити не будемо.

Схоже єдине що нині може дійсно відштовхнути від борошна з комах – це його ціна.

Та навіть більше, необхідну вам їжу, можна буде надрукувати. У Дніпрі створили свій харчовий 3D-принтер.

Така диво машина дозволить не лише здешевити їжу, а й зробити її корисною. Чітко дозуючи необхідні вам поживні елементи. Такі продукти навіть допомагатимуть не захворіти на рак.

Вчені переконують, подібні передові технології не перетворять нас у синтетичних мутантів. Навпаки, майбутнє так чи інакше за збалансованою штучною їжею. Яка здатна позбавити світ від голоду.

До слова, комахи як альтернатива м’ясу. Чи готові українці їсти цвіркунів і бджіл.